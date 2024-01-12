Altay\'da futbolcular maaşları ödenmediği için antrenman boykotu başlattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular, maaşları ödenmediği gerekçesiyle antrenman boykotuna başladı.

Mali kriz yaşayan ve ligin devre arasına son sırada giren Altay'da futbolcular, bu sezon üçüncü kez antrenman boykotu başlattı. İzmir temsilcisinde daha önce ekim ve aralık ayında antrenman boykotu olmuştu.

YENİ BAŞKANDAN ÖDEME SÖZÜ

Altay'da Murat Pervane'nin yerine başkanlık görevine getirilen Süleyman Özkaral'ın ödeme sözüne rağmen dün tesise gelen oyuncular yine idmana çıkmadı. Kulüp yönetimi, acil olarak kaynak arayışına girdi.

Siyah-beyazlılar, ligde 15 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfaspor'u konuk edecek.