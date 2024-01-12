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Altay'da futbolcular maaşları ödenmediği için antrenman boykotu başlattı - Son Dakika
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Altay'da futbolcular maaşları ödenmediği için antrenman boykotu başlattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Altay'da futbolcular, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle antrenman boykotuna başladı. Mali kriz yaşayan ve ligin son sırasında bulunan Altay'da futbolcular, bu sezon üçüncü kez antrenman boykotu yapmıştır. Yeni başkan Süleyman Özkaral'ın ödeme sözüne rağmen oyuncular, antrenmana çıkmamıştır. Kulüp yönetimi acil olarak kaynak arayışına girmiştir. Altay, 15 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfaspor'u evinde konuk edecektir.

Altay\'da futbolcular maaşları ödenmediği için antrenman boykotu başlattı
12.01.2024 - 13:20,  Güncelleme: 13:24
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular, maaşları ödenmediği gerekçesiyle antrenman boykotuna başladı.

Mali kriz yaşayan ve ligin devre arasına son sırada giren Altay'da futbolcular, bu sezon üçüncü kez antrenman boykotu başlattı. İzmir temsilcisinde daha önce ekim ve aralık ayında antrenman boykotu olmuştu.

YENİ BAŞKANDAN ÖDEME SÖZÜ

Altay'da Murat Pervane'nin yerine başkanlık görevine getirilen Süleyman Özkaral'ın ödeme sözüne rağmen dün tesise gelen oyuncular yine idmana çıkmadı. Kulüp yönetimi, acil olarak kaynak arayışına girdi.

Siyah-beyazlılar, ligde 15 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfaspor'u konuk edecek.

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Trendyol, Futbol, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay'da futbolcular maaşları ödenmediği için antrenman boykotu başlattı - Son Dakika
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