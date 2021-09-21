Altay maçının ardından

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Altay'a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli , 6 haftalık periyodu geride bıraktıklarını belirterek Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olduklarını ve 10 yeni transfer yaptıklarını söyledi.Denizli, "Bu 6 haftalık periyodu değerlendirdiğimiz zaman iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Rize lige talihsiz bir başlangıç yaptı, onu bir türlü kıramadı. Dolayısıyla bugün onu da kırmak için çok mücadele etti. Neticede futbol bir tarafın kazandığı, bir tarafın kaybettiği bir oyun. Tabi ben bu maratonda daha önce birçok görev yaptım. Kulüplere karşı 90 dakikalık rakip takımın başında çıkıyorum, bunlardan bir tanesi de Rize oldu. Bu sevincin yanında Rize adına bir burukluğum var. İnşallah en kısa zamanda bu durumu düzlüğe çıkartırlar. Çünkü Rize'nin o potansiyeli var. Daha ligin başındayız, kimse için ne şampiyonluk ne de kümeden düşme gibi bir düşünce aklında olmasın. Lig daha çok şeylere gebe, dolayısıyla biz kazandığımız için, bu şartlarda kazandığımız için mutluyuz. Onun dışında söyleyecek bir şey yok. Bütün futbolcularıma, sahada mücadele eden bütün futbolculara teşekkür ediyorum" dedi.'HAKEMLERİN ART NİYETLİ HAREKET ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'Hakemlerin son derece dürüst maç idare ettiği konusunda görüş belirttiğini söyleyen Denizli, "Bunun yanında çok iyi maç mı yönetiyorlar veya çok iyi kararlar mı veriyorlar orada zaman zaman soru işareti görüyoruz ama hiçbir şekilde onların art niyetli hareket ettiğini düşünmüyorum. Bazıları futbolun ruhunu süzemiyor, pozisyonları iyi süzemiyor. Dolayısıyla kırmızı kart var mıydı yok muydu ben maçtan sonra ona bakmıyorum. Bakmanın bir manası yok neticede oynanmış, geçmiş bir maç. Değiştirebileceğimiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla kart doğru karar mıydı yanlış karar mıydı hakikaten bilmiyorum" diye konuştu.UYGUN: KAYBETTİK, ÖZÜR DİLİYORUZÇaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun da kazanarak sürecin geçişini daha iyiye çevirmek istediklerini vurgulayarak, "Fakat son dakikada Remmy sahaları bahane ederek 'sakatlığım var' dedi. Son maçta 5 dakika oynatmıştı. Sonrasında Joel Pohjanpalo belinin kilitlenmesinden dolayı oynatamayınca bir anda yine kadroda, sistemde değişiklik yapmaya çalıştık ama baktığımızda bugün yüzde 68 top bizde olan, üretmeye çalışan, gole giren sahada oyun anlayışını benimseten, kazanma adına mücadele eden iyi bir Rizespor vardı. Talihsiz, şanssız goller yiyerek mağlup ayrıldık. Tabi buda bizim adımıza üzüntü verici kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Tam anlamıyla çalıştığımız bir ortamda iyiye doğru giden bir takımken karşılığı 3 puan almak isterdik, olmadı. Bir dahaki milli maç arasına kadarki süreçte toplayabildiğimiz kadar puanları toplayıp o zamanki süreci de doğru bir şekilde geçerek, çok daha iyi yerlere, serileri yakalayarak devam etmek istiyoruz. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Bunu bugün ki maçtan sonrada gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O yüzden futbolcu kardeşlerimi, mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Kaybettik, taraftarımızdan da bu anlamda özür diliyoruz" şeklinde konuştu.'BİRAZ DESTEK'

Sezon bittikten sonra 20 oyuncunun gittiğini hatırlatan Bülent Uygun, "Ben mi gönderdim? Takımdan gitmesini istediğimiz adamlar vardı, hatta Remy 'Gidiyorum' dedi, sonra 'Ben bu paralara yer bulamam' dedi gerisin geri geldi. İdmana çık dedik çıkmadı, 'sakatım, sahada çukur var' dedi. Sonra 20 futbolcu gitti, transfer yapmaya çalıştık. Bizim almaya çalıştığımız futbolcular şu anda liglerde oynuyor. Sağ olsun başkan en iyi transferi yapmak için uğraştı. Toplamda 11 tane transfer var. Transferler yeni geldi. İdmansız. Biraz sabır. Bende ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Rizespor'da çok iyi bir kadro oluşuyor, idman eksikleri tamamlanınca Rizespor çok iyi yerlere gelecek. Biraz destek" ifadelerini kullandı.

- Rize