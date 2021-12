Altay-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Öyle bir an geldi ki bu maç berabere bitse üzülürdüm diye düşündüğüm anda 90 dakika sonunda maçı kaybettik." dedi.

Denizli, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ligin lideri Trabzonspor maçının futbol adına düşündükleri gibi geçtiğini söyledi.

Temponun çok yüksek, pozisyonları bol olan ancak çerçeveyi bulamadıkları bir 90 dakika yaşandığını kaydeden Denizli, şöyle konuştu:

"Her şeye rağmen ben hem takımımı hem destekleyen taraftarı kutluyorum. Futbolda bunlar her zaman yaşanmıyor. Öyle bir an geldi ki bu maç berabere bitse üzülürdüm diye düşündüğüm anda 90 dakika sonunda maçı kaybettik. Gerçekten söylenecek fazla bir şey yok. Takımım böyle oynadığı müddetçe bu ligin en flaş ekiplerinden biri olmaya devam edecek, skor ne olursa olsun. Dolayısıyla bu takımdan gelecek adına hiçbir endişem yok. Eğer olabilirse arada 1 veya maksimum 2 sıkıntı çektiğimiz bölgede transfer yapabilirsek problemlerimizi büyük ölçüde hallederiz, yapmasak da hallederiz. Çünkü bu takım neler yapabileceğini oynadığı futbolla gösteriyor."