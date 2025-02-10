Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia

Geniş Video İzle

Gazeteci Fatih Altaylı, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçıyla ilgili ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Altaylı "Birileri bahis oynadı mı bu olasılık üzerine? Ne oluyor bilmiyoruz; ama şunu çok net biliyoruz: Bu federasyon çok kötü bir federasyon" dedi. Öte yandan Altaylı, TFF yönetiminin görevi bırakması için futbol paydaşlarının harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

10.02.2025 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demir spor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçında yaşananlar gündemdeki yerini korurken gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yayınladığı videoda olaylı maçı değerlendirdi.

Çevresindeki herkesin penaltı kararı için "yanlış" yorumunda bulunduğunu belirten Altaylı "Bu ilk verilen verilmeyen penaltı değil ama mesele bunun çok dışında" dedi.

"MAFYALAŞMIŞ BU FEDERASYON FUTBOLU YÖNETMEKTEN ACİZ"

Altaylı, futbolda depreme neden olan olaylarla ilgili tüm sorumlunun TFF yönetimi olduğunu belirterek, "Mafyalaşmış bu federasyon futbolu yönetmekten aciz" dedi.

"BU FEDERASYON ÇOK KÖTÜ BİR FEDERASYON"

Bahis iddialarını da gündeme getiren Altaylı "Birileri bahis oynadı mı bu olasılık üzerine? Ne oluyor bilmiyoruz; ama şunu çok net biliyoruz: Bu federasyon çok kötü bir federasyon" ifadelerini kullandı.

"TFF YÖNETİMİ BİR AN ÖNCE GÖREVİ BIRAKMALI"

Altaylı yorumunun devamında ise mevcut TFF yönetiminin bir an önce görevi bırakması için futbolun paydaşlarının harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

MURAT SANCAK: BAHİS SİSTEMİ DÜNYANIN BAŞINA BELA

Adana Demirspor'un maçtan çekilme kararını alan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, "Bütün spor medyasına söylüyorum. Her şeyiniz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş olmuş. Yorumcular bir takımı tutmuş, onu koruyor. Bu bahis sistemi dünyanın başına bela. Federasyon ne yapsın? Bu yapı çok güçlü" ifadelerini kullanmıştı. Sancak, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada ise ''Bu bahis çetesine üç maç uysaydık, takımın bütün borcunu silerdik. Bunlara uymadık" demişti.

Altaylı\'dan Adana Demirspor\'un sahadan çekildiği maç için olay iddia

Adana Demirspor, Fatih Altaylı, Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Güncel, Adana, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Çelikk:
    Galatasaray'ı Bitirmeye Çalışıyorlar Ama Yemezler kimsenin gücü yetmez 148 89 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    demirin de yapacağı işi sıkayım bi sürü eksikleri vardı penaltısız gol atamıyolar her maç goller yiyolar dönerdi maç bedavadan 3 puan verdiniz. çekilince ne değişti 3 puana seviniyolar arsızlar yetmiyo mağduru oynuyolar çıldırcam 42 78 Yanıtla
  • ferhat:
    Tarık, çıldırın çıldırın Cimbom için çıldırın :) fb kongre üyesi adamın yarattığı algıya anca senin gibiler inanır. Adana Demirspor taraftarı kişisel işleri için kulübü batıran adamı sadece kulüpten değil şehirden bile atmaya çalışıyor biraz bilgin olsun cahil 74 30 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    bi ferhoşt yetmedi bi de 6slisi çıktı eşeysiz mi ürediniz ocları. kievi yeneyemeyen adanaya penaltısız gol atamayan 6s sahanızda zevkten çıldırtçaz sizi rahat ol. geç kulübene hadi ferhoşt 22 59 Yanıtla
  • Çelikk:
    Neler Dönüyor Yine Şampiyon GS 45 19 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    bal gibi bahis oynamışlar belli zaten. para yurtdışında kime ne anlatıyorlar . batık bir kulüp borcu olan bir kulüp şeyi yapar bence yapmışlar kaçak sitelerden yurtdışından oynanmıştır . adam 1 milyon Euro bassa sahadan çekilme maç yarıda kalır oranına bakmak gerek . veya yurtdışında yasal olarakta oynamış olabilirler kesin 25 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Feriştanız gelsin hiç birşey olmaz 23 9 Yanıtla
  • Umt:
    herşey hakemler kurulu başkanı araştırılmalı acilen 22 2 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Küfürsüz yaşamak çok zor terbiyemi bozmicam bozmicam bozmicam ocları 6 15 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Her şeyi bilen adam bir sen eksiktin... 10 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
08:00 Eğitime kar engeli: 4 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli: 4 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:55:27. #1.13#
SON DAKİKA: Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.