Altınordu, Başkent'te 3'te 3 peşinde - Son Dakika
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Altınordu, Başkent'te 3'te 3 peşinde

Altınordu, Başkent'te 3'te 3 peşinde

11.02.2021 10:44

TFF 1'inci Lig'de son iki maçında Bursaspor (D) ve Beypiliç Boluspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Altınordu yarın deplasmanda düşme hattında yer alan Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de son iki maçında Bursaspor (D) ve Beypiliç Boluspor'u 2-1 yenerek çıkışa geçen Altınordu yarın deplasmanda düşme hattında yer alan Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İzmir ekibinde sakatlığı bulunan sol bek Yusuf Can, kaleci Emirhan ve sağ kanat Ahmet İlhan forma giyemeyecek. Ligde Play-Off hattının 1 puan gerisinde 8'inci sırada yer alan 34 puanlı Altınordu, 13 puanı bulunan 17'nci basamaktaki Başkent temsilcisini yenerek ilk 6 yarışını sürdürmek istiyor. Altınordu, ilk yarıda evinde Ankaraspor'u 2-0 mağlup etmişti.


Kaynak: DHA
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