Altınordu'da Emre göreve hazır - Son Dakika
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Altınordu'da Emre göreve hazır

Altınordu'da Emre göreve hazır

29.01.2021 13:38

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ilk yarıda sakatlık ve koronavirüse yakalanması nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Emre Nefiz'e ilk 11'de görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ilk yarıda sakatlık ve koronavirüse yakalanması nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Emre Nefiz'e ilk 11'de görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Gurbetçi oyuncuyu yeni transfer olarak gören teknik patron Hüseyin Eroğlu, sağ kanatta görev alan Ahmet İlhan'ı genç Emircan'ın yerine sol kanada monte edecek. Normalde savunmanın sağında oynayan Emre ise bu kez sağ kanatta görev yapacak. Kırmızı-lacivertlilerde cezalı Yusuf Yalçın'ın yerine stoperde Sinan forma giyecek.


Kaynak: DHA
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Hüseyin Eroğlu, Emre Nefiz, Bursaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Emre göreve hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altınordu'da Emre göreve hazır - Son Dakika
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