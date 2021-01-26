Altınordu kayıplarda - Son Dakika
Üye Girişi
Altınordu kayıplarda

Altınordu kayıplarda

26.01.2021 12:58

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Menemenspor'a 4-2 mağlup olarak 28 puanda kalan Altınordu, üst üste yaşadığı kayıplarla 7 hafta önce sahibi olduğu zirvenin 10 puan gerisine düştü.

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında evinde Menemenspor'a 4-2 mağlup olarak 28 puanda kalan Altınordu, üst üste yaşadığı kayıplarla 7 hafta önce sahibi olduğu zirvenin 10 puan gerisine düştü. Son 4 maçından 1 puan çıkarabilen kırmızı-lacivertliler, son 7 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelebildi. Bu periyotta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet alan İzmir temsilcisi 16 puan kaybederek 9'uncu sıraya kadar geriledi. Son 4 müsabakada kalesinde 10 gol gören Altınordu savunmasıyla sınıfta kalırken, hücumda da etkisiz kalıp rakip kaleye 3 gol atabildi.

Menemenspor mağlubiyeti sonrası, "Böyle goller yemememiz lazım" diyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Rakip ilk 2 golü duran toptan buldu. İkinci yarıda savunmadan çıkarken pas hataları yaptık. Skoru 3-2'ye getirdikten sonra acemice bir gol daha yedik. Üretken bir kimlikte oynadığımız maçı kaybettik. Böyle goller yemememiz lazım, çok gol yedik. Önümüzdeki hafta hatalarımızı düzeltmemiz lazım. Bu kadar bireysel hata ve duran toptan gol yersen maçı kazanmak zor oluyor" dedi. Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın, Bursa deplasmanı öncesi sarı kart cezalısı durumuna düştü.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu kayıplarda - Son Dakika


Son Dakika
14:16 Son Dakika! Merkez Bankası: Enflasyonda iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma kademeli olarak güçlendirilecek
14:16 Abdullah Avcı, Fenerbahçe iddialarını doğruladı: Durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım
14:12 Son Dakika! Merkez Bankası: Enflasyonda iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma kademeli olarak güçlendirilecek
14:12 Abdullah Avcı, Fenerbahçe ateşini yaktı: Durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım
14:15 Son dakika! Merkez Bankası'nın politika faizi kararı sonrası gözler dolarda! İşte kurdaki son durum
14:10 Son dakika! Merkez Bankası'nın politika faizi kararı sonrası gözler dolarda! İşte kurdaki son durum
14:04 Son Dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltti
13:59 Son Dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltti
13:32 İmamoğlu, "Belediyeleri kaybedebiliriz" uyarısı yaptı: Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafeyi açıyoruz
13:28 İmamoğlu'ndan "Belediyeleri kaybedebiliriz" uyarısı: Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafeyi açıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 14:29:45. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu kayıplarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement