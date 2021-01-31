Hüseyin Eroğlu: "Bursaspor da Türk futboluna birçok yetenek kazandırmaya başladı" - Son Dakika
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Hüseyin Eroğlu: "Bursaspor da Türk futboluna birçok yetenek kazandırmaya başladı"

31.01.2021 22:46

- Hüseyin Eroğlu: "Bursaspor da Türk futboluna birçok yetenek kazandırmaya başladı" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bursaspor maçının ardından, "Yerli derbi gibi bir maçtı.

- Hüseyin Eroğlu: "Bursaspor da Türk futboluna birçok yetenek kazandırmaya başladı"

BURSA - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bursaspor maçının ardından, "Yerli derbi gibi bir maçtı. Maçın güzel yanı; biz de Bursaspor da Türk futboluna birçok yetenek kazandırmaya başladı. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Maçtan önce anlamlı bir müsabaka olduğunu biliyordu. Yerli derbi gibi bir maçtı. Son haftalarda Bursaspor formdaydı. Bunun bilincindeydik. İkinci yarıya iyi hazırlandık ama geçen hafta mağlubiyet bizi geri çekti. İlk yarı maça hükmedemedik. Kademe ve hücumda dengesiz kaldık. Geniş alanda etkili oyuncuları vardı ve golü böyle yedik. 1-0'dan sonra oyunu deplasmanda oynadığımız için lehine çevirmemiz gerekliydi. İkinci yarıda ön alanda bastık ve rakibi hataya zorladık. Tempo yükseldi ve golü bulduk. Arkada geniş alan bıraktığında etkili oyuncuları vardı. Buna rağmen geri adım atmadık. Beraberlikten sonra kazanmak için hamleler yaptık. Son dakika attığımız golle maçı kazandık. Maçın güzel yanı; Bursaspor da birçok yeteneği Türk futboluna kazandırmaya başladı, biz de böyleyiz. Bu iki takımdan milli takımda oynayacak oyuncular çıkacak. Bu anlamda da Bursaspor'a başarılar diliyorum. Biz de kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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