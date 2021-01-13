Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz - Son Dakika

Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz

Altınordu\'nun yeni gözdesi Emre Nefiz
Son Güncelleme: 13.01.2021 13:16

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da ilk yarıda yaşadığı sakatlık ve koronavirüse yakalanması nedeniyle bir kez bile forma şansı bulamayan sağ bek Emre Nefiz, ikinci devre öncesi teknik heyetin gözüne girdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da ilk yarıda yaşadığı sakatlık ve koronavirüse yakalanması nedeniyle bir kez bile forma şansı bulamayan sağ bek Emre Nefiz, ikinci devre öncesi teknik heyetin gözüne girdi. Kırmızı-lacivertli takımın tesislerinde sürdürdüğü devre arası hazırlıklarında takımla çalışan 26 yaşındaki gurbetçi futbolcu hırslı görüntüsüyle tam not aldı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, ikinci devre öncesi Emre'ye yeni transfer gözüyle baktıklarını söyledi.

Sezon başında hazır olmaması nedeniyle bireysel çalışma yapan Emre Nefiz, daha sonra sağ diz ön çapraz bağında ödem ve iç yan bağındaki birinci derece yırtık tespit edilmesi nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Sağ kanatta da görev alan tecrübeli futbolcu son olarak koronavirüse yakalanmıştı. Öte yandan ön libero Furkan Çil'in iyileştiği Altınordu'da tedavi süreci devam eden sol bek Ufuk Budak ve stoper Yiğithan Güveli ise fizyoterapist eşliğinde idman yapıyor.


Kaynak: DHA

Futbol Federasyonu, Emre Nefiz, Altınordu, Gurbetçi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz - Son Dakika


Son Dakika
14:51 Son Dakika: Nicolas Pepe resmen Trabzonspor'da
14:38 İzmir'de konser veren Sibel Can, aldığı kilolarla dikkat çekti
14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sistemin olması mümkün değildir
14:33 Erdoğan, Biden'la yaptığı "F-16"sohbetini anlattı: Konuyu İsveç'e bağlıyor, ona verdiğim tek cevap var
14:30 Fatih Terim döneminde transfer edilen Luyindama'yı herkes unuttu! Florya'da tek başına çalışıyor
14:05 Erdoğan'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimiyle ilgili ilk yorum: Atılan adımlar doğru değil
14:01 Bomba iddia! Alina Boz ve Umut Evirgen kasım ayında nikah masasına oturacak
13:50 Erdoğan'dan G20 sonrası ''mülteci'' mesajı: Yerinden edilenlerin ülkelerine dönüşleri sağlanmalı
13:48 A Milli Takım'ın başına Abdullah Avcı mı geçiyor? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi sessizliğini bozdu
12:28 Samsunspor, Süper Lig devlerinin yapamadığını yapıyor! Dünyaca ünlü golcü Alcacer formayı giymeye çok yakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2023 14:56:53. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu'nun yeni gözdesi Emre Nefiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement