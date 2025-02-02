Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul\'a geldi

Spor

Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

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Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdiği 32 yaşındaki İspanyol golcü Alvaro Morata'ya kavuştu.

İSTANBUL'A GELDİ

Alvaro Morata ve eşi Alice Campello'yu taşıyan saat 14.40 sularında İstanbul'a indi. Morata'yı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. İspanyol futbolcu için cumartesi akşamı uçuş planlandı ancak bu uçuş hava şartları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 32 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri ile çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Bu sevgiye karşılık Alvaro Morata, Galatasaraylı taraftarlara 3'lü çektirdi.

MORATA'NIN İLK SÖZLERİ

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Morata, "Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen ile beraber iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" dedi.

"SADECE GALATASARAY OLABİLİRDİ"

Alvaro Morata, havalimanında açıklamalarda bulundu. Morata, "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum" dedi.

"TARAFTARLARIMIZIN KARŞISINDA OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İspanyol golcü, "Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için" diye konuştu.

1.5 YILLIK İMZA ATACAK

Sarı-kırmızılılar, Milan ve İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Morata, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza atacak. 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a maliyeti de belli oldu. Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Alvaro Morata'ya sezon sonuna kadar 4 milyon euro ödeyecek. İspanyol futbolcuya gelecek sezon ise 8 milyon euro maaş verilecek.

MILAN'A ÖDENECEK RAKAM

Galatasaray, Milan'a ise toplamda 6 milyon euro'luk bir kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine bu sezon için 2 milyon euro, gelecek sezon için 4 milyon euro verecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon euroya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.