Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İspanyol forvet Alvaro Morata, eşi Alice Campello ile birlikte saat 14.40 sularında İstanbul'a geldi. Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar tarafından karşılanan İspanyol forvet, sağlık kontrollerinin ardından 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

02.02.2025 14:58
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Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdiği 32 yaşındaki İspanyol golcü Alvaro Morata'ya kavuştu.

İSTANBUL'A GELDİ

Alvaro Morata ve eşi Alice Campello'yu taşıyan saat 14.40 sularında İstanbul'a indi. Morata'yı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. İspanyol futbolcu için cumartesi akşamı uçuş planlandı ancak bu uçuş hava şartları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

TARAFTARLARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 32 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri ile çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Bu sevgiye karşılık Alvaro Morata, Galatasaraylı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

MORATA'NIN İLK SÖZLERİ

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Morata, "Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen ile beraber iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" dedi.

"SADECE GALATASARAY OLABİLİRDİ"

Alvaro Morata, havalimanında açıklamalarda bulundu. Morata, "Çok mutluyum. Buraya gelmem için çok büyük çabalar harcandı. Başkana, Abdullah Bey'e ve Gardi'ye teşekkür ederim. Çok zor bir transfer sürecini bitirdikleri için. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray olabilirdi zaten. O yüzden buradayım. Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Çok mutluyum" dedi.

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

"TARAFTARLARIMIZIN KARŞISINDA OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İspanyol golcü, "Daha önce de İstanbul'a gelip stadyumumuzda oynama fırsatım olmuştu. Taraftarımızın nasıl olduğunun bilincindeyim. Buraya gelmeden bana sevgilerini gösterdiler. Sabırsızlanıyorum onların karşısında oynamak ve onlara başarılar yaşatmak için" diye konuştu.

1.5 YILLIK İMZA ATACAK

Sarı-kırmızılılar, Milan ve İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Morata, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza atacak. 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a maliyeti de belli oldu. Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Alvaro Morata'ya sezon sonuna kadar 4 milyon euro ödeyecek. İspanyol futbolcuya gelecek sezon ise 8 milyon euro maaş verilecek.

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

MILAN'A ÖDENECEK RAKAM

Galatasaray, Milan'a ise toplamda 6 milyon euro'luk bir kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine bu sezon için 2 milyon euro, gelecek sezon için 4 milyon euro verecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon euroya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul\'a geldi

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serdar Ozen:
    avrupa ve dünya gol kralı olur her maç beş atar . ama penaltılarla ?? 0 3 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    İnşallah Mertens gibi oynadıkca gençleşir. 3 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bunun da gelmiş demek ki emekliliği, zaman ne hızlı geçiyor ya.. yaşlandık iyice. 2 1 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    yok ya fenerbahce için deseydin 0 0 Yanıtla
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