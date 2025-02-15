Alvaro Morata\'nın son durumu belli oldu

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Erdoğan\'dan "Kabine\'de değişiklik olacak mı?" sorusuna çarpıcı yanıt

Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle ayrılan Süper Lig devi Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

DERBİYİ DE KAÇIRABİLİR

Takımın yıldızı Alvaro Morata, maçın ardından adalesinde ağrı ve batma hissetti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Morata, bu gelişmenin ardından MR'a girdi. Kulüp doktoru Yener İnce bugün Florya'da oyuncunun MR sonuçlarını inceleyecek.

Öte yandan haberde Morata'nın Rizespor maçında forma giymesinin çok zor olduğu belirtildi. İspanyol yıldızın Fenerbahçe derbisini kaçırabileceği de ihtimaller arasında.