Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı - Son Dakika
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Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı

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Galatasaray yeni transferi Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz sosyal medya rekorunu eline geçirdi. Instagram'da 23 milyon takipçisi olan 32 yaşındaki İspanyol golcü, Türkiye'de en fazla takipçisi olan futbolcu rekorunu kırdı.

02.02.2025 17:22
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Trendyol Süper Lig'de lider olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun ardından ara transfer döneminin ikinci takviyesini dünyaca ünlü golcü Alvaro Morata ile yaptı.

GALATASARAY'A MALİYETİ

Galatasaray, Milan ve İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Morata, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza atacak. Cimbom, 32 yaşındaki futbolcuya sezon sonuna kadar 4 milyon euro ödeyecek. İspanyol forvete gelecek sezon ise 8 milyon euro maaş verilecek. Galatasaray, Milan'a ise toplamda 6 milyon euro'luk bir kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine bu sezon için 2 milyon euro, gelecek sezon için 4 milyon euro verecek.

Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı

TÜRKİYE'YE ADIM ATAR ATMAZ REKOR KIRDI

Dün gece İstanbul'a gelmesi planlanırken yoğun sis nedeniyle uçuş bugüne ertelenen ve saat 14.40 sularında sarı-kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a gelen İspanyol forvet, Türkiye'ye adım atar atmaz rekor kırdı. Instagram'da 23 milyon takipçisi olan Alvaro Morata, Türkiye'de en fazla takipçisi olan futbolcu rekorunun sahibi oldu.

Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı

GÖRKEMLİ BİR İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Öte yandan Galatasaray'ın Alvaro Morata'ya görkemli bir imza töreni düzenlemeye hazırlandığı belirtildi. Yıldız golcünün transferinin resmiyete dökülmesinin ardından GS Store'de Morata formaları da satışa çıkarılacağı öğrenildi.

Alvaro Morata, Türkiye\'ye ayak basar basmaz rekor kırdı

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Son Dakika Spor Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ankaragüçlüyüz:
    yeter be kokoş takım bi transfer yaptı diye boş haber yapıyonuz 12 50 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Türk karınBesiktaslilara vermek için kuduruyor önce biz sonra sörloth döseyecek hahahaha :))) 1 30 Yanıtla
  • Türk:
    hoca bir gün ferhata ters binmiş, ferat da eşeğe neden ters bindin demiş hoca da demiş ki, deyyus, an ana mı ters binseydim ferhat da işi gereği zevke gelmişşş ahahah 22 5 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    kuş beyinlilet çatlasın 16 5 Yanıtla
  • Türk:
    ferhata oe dediğinizde seviniyor, ann asının bedava reklamını yapıyonuz, güldürün ferhatın yüzünü sevaptır :)) 19 1 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    haber mi bu? gereksiz bilgiden bize ne 7 9 Yanıtla
  • Türk:
    son dakika: ferhatın an ası yolda ! kaldıran sapp la sın ahahahahha 15 1 Yanıtla
  • Türk:
    oeferadın annnn siiii ille de büyük cimbomlular siii ilksin demiş :D:D:D:D 8 0 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    sekiztaş sörlohtu alır ama kafasını :) 6 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    SÖRLOTH BEŞİKTAŞTA 5SARAYLILAR İNİM İNİM İNLİYOR :))))) 0 5 Yanıtla
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