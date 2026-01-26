Amatör lig maçında korku dolu anlar! Saniyelerle yarıştılar - Son Dakika
Amatör lig maçında korku dolu anlar! Saniyelerle yarıştılar

26.01.2026 18:53  Güncelleme: 18:57
Bartın'da oynanan 1'inci Amatör Küme Ligi mücadelesinde kafa topuna çıkan futbolcu Servet Adalı'nın yere düşmesi sonucu dili boğazına kaçtı. Sağlık ekibinin hızlı müdahalesi sonrası yeniden nefes almaya başlayan futbolcu, hastanede tedaviye alındı.

1. Amatör Küme Ligi'nde Bartın'da oynanan mücadelede Kumlucaspor ile Ulusçınarspor karşı karşıya geldi.

YERE DÜŞTÜ, DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Maçın 74'ncü dakikasında, ceza sahası içinde hava topuna çıkan Kumlucasporlu futbolcu Servet Adalı kontrolsüz şekilde yere düştü. Hareketsiz kalan Servet Adalı'nın dilinin boğazına kaçtığı takım arkadaşları tarafından fark edildi.

HIZLI MÜDAHALE İLE YENİDEN DİLİ BOĞAZINDAN ÇIKARILDI

Nefes alamayan Servet Adalı'nın dili, sağlık ekiplerinin yaptığı hızlı müdahalenin ardından boğazından çıkarıldı. Yeniden nefes almaya başlayan futbolcu, kontrol amaçlı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu değişikliğiyle devam eden maçtan Ulusçınarspor 3-1'lik sporla galip ayrıldı.

