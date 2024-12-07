Amatör bir maçta atılan sansasyonel çalım adeta ortalığı karıştırdı. Çalımın ardından oyuncunun takım arkadaşları kendilerini yerlere attı. O anlarda ise teknik direktörden dikkat çeken bir hamle geldi. Takımın disiplinden koptuğunu düşünen teknik direktör, çalım atan oyuncuyu kenara aldı.
Teknik direktörün bu kararı sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim hocanın kararını desteklerken, bir kesim de çalımın güzelliğine vurgu yaparak oyuncunun çıkarılmasını yanlış buldu.
Son Dakika › Spor › Amatör maçta atılan çalım sonrası teknik direktörden tartışmalı karar - Son Dakika
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