Amatör maçta çıkan olaylara rekor ceza

Hakkari Gençlik Spor ile Şemdinli Spor arasında oynanan amatör futbol maçında çıkan olaylar nedeniyle rekor ceza verildi.

Hakkari Merzan Şehir Stadında 12 Aralık 2021 gün Hakkari Amatör Gençlik Spor Kulübü ile Şemdinli Spor Kulübü arasında oynanan yükselme maçının 28. dakikasında Hakkari Gençlik Spor Kulübü oyuncusu tarafından rakibe yapılan kural dışı hareket üzerine hakem Ertuğrul Hakan Korkmaz tarafından gösterilen kırmızı kart üzerine olaylar çıkmış; Hakkari Amatör Gençlik Spor Kulübünden 3 oyuncu ve Şemdinli Spor Kulübünden 3 oyuncu kırmızı kart ile cezalandırılmış, futbolcuların bir kısmı ise ayakta tedavi görmüş ve maç tatil edilmişti.

Hakkari İl Disiplin Kurulu Başkanı Sosyolog Av. Turgut Besi, örnek mahiyetinde cezai kararlar alındığını söyledi. Besi, " Futbol; barış ve kardeşliğin simgesi olup öfke ve nefretin oluşturduğu ayrıştırma gerekçesi değil birleştiricilik amacı taşımalıdır. Maalesef tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de bu amacın dışına çıkan üzücü olaylar yaşanmaktadır. Disiplin kurulu olarak amacımız tüm sportif aktivitelerin sporun amacına uygun ve FIFA kuralları çerçevesinde yapılmasını sağlamaktır. Bu nedenle sporla bağdaşmayan hareketlere ve olaylara asla izin vermeyeceğiz. Bu kapsamda disiplin kurulumuz oybirliği ile kural dışı hareketlerde bulunan futbolcular hakkında hakem, gözlemci ve il tertip komitesi raporları esas alınarak Futbol Disiplin Talimatı Cezai Hükümleri kapsamında 1 yıl 3 aydan 6 aya kadar müsabakadan men ve hak mahrumiyeti kararları verilmiş, mensup oldukları takımlar hakkında cezai hükümler uygulanmıştır. Amacımız, spor müsabakalarını, kin ve nefretin egemen olduğu, kamuoyunun rahatsız edildiği eylemlere araç olmaktan çıkarıp barış ve kardeşliğin temel amaç haline getirildiği ve genç nesile örnek teşkil edecek müsabakalara dönüştürmektir. Bu nedenle her türlü şiddete hayır diyoruz. Amaç, cezalandırmakla engel koymak değil; adil ve hak-hukuk uygulamak suretiyle şiddet ve kural dışı eylemlerin cezasız kalmayacağını göstermek suretiyle sporda kardeşliği sağlamaktır" dedi. - HAKKARİ