Amatör maçta rakibine defalarca tekme atan futbolcu tutuklandı

Mardin Süper Amatör Ligi’nde oynanan Derikspor-Kızıltepe 47 Spor müsabakasında saha içinde istenmeyen görüntüler yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede, kullanılan penaltı vuruşunun gole çevrilmesinin ardından sahada tansiyon yükseldi. Gol sonrası iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Çıkan arbedede Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul’un, yerde bulunan Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi’nin önce dizine, daha sonra da defalarca kafasına tekme attı.
İddiaya göre, Çiftçi’nin elmacık kemiği kırıldı. Olayla ilgili hakem ve gözlemci raporlarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin süreci başlatması bekleniyor.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Korul, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Korul, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Elmacık kemiği kırılan Çiftçi'nin tedavisi hastanede sürüyor.
