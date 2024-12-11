Amedspor\'a pankart şoku

Spor

Dünyanın en iyi takımlarından birine transfer oluyor

Trendyol TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanan maçta, Amedspor ev sahibi olarak sahaya "İnsan Hakları ile İnsandır. İnsan Hakları Haftasını kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

AÇILAN PANKARTI TUTMADILAR

Ancak, Şanlıurfaspor futbolcularının bu pankartı tutmaması taraftarların dikkatini çekti ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Amedsporlu futbolcular, pankartla sahaya çıkarken, hakemler ve Şanlıurfaspor futbolcuları sahaya ayrı olarak giriş yaptı.

AMEDSPOR YENDİ

Maçta Amedspor, Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak, pankart olayı maçın önüne geçerek gündemde geniş yer buldu.