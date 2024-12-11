Amedspor'a pankart şoku - Son Dakika
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Spor

Amedspor'a pankart şoku

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Amedspor'un Şanlıurfaspor'u 2-1 yendiği maç öncesi seremonide yaşananlar dikkat çekti. Amedspor'un ''İnsan Hakları ile İnsandır. İnsan Hakları Haftasını kutluyoruz'' yazılı pankartını Şanlıurfaspor futbolcularının tutmaması tartışmalara yol açtı.

11.12.2024 14:47  Güncelleme: 14:56
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Trendyol TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanan maçta, Amedspor ev sahibi olarak sahaya "İnsan Hakları ile İnsandır. İnsan Hakları Haftasını kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

AÇILAN PANKARTI TUTMADILAR

Ancak, Şanlıurfaspor futbolcularının bu pankartı tutmaması taraftarların dikkatini çekti ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Amedsporlu futbolcular, pankartla sahaya çıkarken, hakemler ve Şanlıurfaspor futbolcuları sahaya ayrı olarak giriş yaptı.

AMEDSPOR YENDİ

Maçta Amedspor, Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak, pankart olayı maçın önüne geçerek gündemde geniş yer buldu.

Amedspor'a pankart şoku
Amedspor'a pankart şoku
Amedspor\'a pankart şoku

İnsan Hakları, Şanlıurfaspor, Amedspor, Amedspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'a pankart şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • COŞKUN BARIŞ:
    İnsan olmayanın zoruna gider 51 25 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    urfalilar normaldir 44000 peygamber inmiş duzeltememiş bizmi düzeltecez salla 43 19 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Urfa delikanlıdır toprağına ihanet etmez Şanlı unvanı boş değil . Sizin gibi değil . 24 33 Yanıtla
  • Azadi Erkacmaz:
    demekki başka biseyler 15 11 Yanıtla
  • Ferhat Baran:
    Çakal çakaldır ne yapsan boş.Tepki gösterdikleri pankart ülkedeki kutuplaşmayı ortaya koyuyor 13 3 Yanıtla
  • Mahmut Kilim:
    insan olan o pankartı tutar urfalıların ne haddine o pankartı tutmaya 6 2 Yanıtla
  • deyvani10 :
    bütün mesele odur zaten. normal insan olamıyoruz 4 1 Yanıtla
  • UnDrGLsN:
    İnsan haklarını dile dolayıp insan olamamak işte bütün mesele bu 0 0 Yanıtla
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