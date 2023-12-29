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Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi - Son Dakika
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Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'da oynayacağı Süper Kupa finali yaşanan skandal olaylar nedeniyle iptal edildi. Bu durum sonrası Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Ankaragücü, Samsunspor, Antalyaspor, ve TFF 2. Lig ekibi Amedspor dev finalin kendisi statlarında oynanmasını talep etti. Amedspor'dan yapılan açıklamada, ''Buyrun süper kupa finalini Amed stadyumunda oynayın. Futbolda Barış'ı sağlayalım. Büyük bir anlam kazanır ve gelecek nesillere örnek olur'' ifadeleri yer aldı.

Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi
29.12.2023 - 23:32,  Güncelleme: 00:02
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Suudi Arabistan'da oynanması beklenen ancak yaşanan olaylar nedeniyle iptal olan Süper Kupa maçı sonrası TFF 2. Lig'de mücadele AmedSpor dahil bir çok Süper Lig ekibinden anlamlı çağrı geldi.

"FUTBOLDA BARIŞI SAĞLAYALIM"

Amedspor'dan yapılan paylaşımda, "Amedspor'a yapılan yıllar süren ırkçılığı ve terörizmi bitirmek adına buyrun süper kupa finalini Amed stadyumunda oynayın. Futbolda Barış'ı sağlayalım. Büyük bir anlam kazanır ve gelecek nesillere örnek olur. "Yurtta Sulh" böyle olur" İfadeleri yer aldı.

AmedSpor'dan Süper Kupa finali için anlamlı çağrı: Futbolda barışı sağlayalım

İşte diğer paylaşımlar;

Aralarında Amedspor'da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için resmen sıraya girdi
Aralarında Amedspor'da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için resmen sıraya girdi
Aralarında Amedspor'da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için resmen sıraya girdi
Aralarında Amedspor'da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için resmen sıraya girdi
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Suudi Arabistan, Süper Kupa, Amedspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi - Son Dakika
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