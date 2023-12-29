Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi

Suudi Arabistan'da oynanması beklenen ancak yaşanan olaylar nedeniyle iptal olan Süper Kupa maçı sonrası TFF 2. Lig'de mücadele AmedSpor dahil bir çok Süper Lig ekibinden anlamlı çağrı geldi.

"FUTBOLDA BARIŞI SAĞLAYALIM"

Amedspor'dan yapılan paylaşımda, "Amedspor'a yapılan yıllar süren ırkçılığı ve terörizmi bitirmek adına buyrun süper kupa finalini Amed stadyumunda oynayın. Futbolda Barış'ı sağlayalım. Büyük bir anlam kazanır ve gelecek nesillere örnek olur. "Yurtta Sulh" böyle olur" İfadeleri yer aldı.

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