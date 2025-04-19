Trendyol 1.Lig 35. haftasında evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelen Amedspor, sahaya çıkarken hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı.
Amedsporlu futbolcular, Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmaya ellerin "Geçmiş olsun Sırrı abi" yazılı pankartla çıkarak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sırrı Süreyya Önder'i tribünler de unutmadı. Karşılaşmayı izlemek için statta yerini alan taraftarlar, Önder'e geçmiş olsun dileklerini ve desteklerini pankartlarla gösterdi.
Öte yandan karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazananan taraf Amedspor oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 42. dakikada Daniel Mosquera attı. Mosquera, 16. dakikada da penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun ardından Amedspor 54 puana yükselirken, Çorum FK ise 51 puanda kaldı. Diyarbakır temsilcisi, bir sonraki hafta Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Çorum FK ise MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Geçtiğimiz hafta aort damarının yırtılmasıyla ağır bir kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.
Son Dakika › Spor › Amedspor, Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı! İşte açtıkları pankart - Son Dakika
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