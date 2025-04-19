Amedspor, Sırrı Süreyya Önder\'i unutmadı! İşte açtıkları pankart

Trendyol 1.Lig 35. haftasında evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelen Amedspor, sahaya çıkarken hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı.

FUTBOLCULARDAN "GEÇMİŞ OLSUN" PANKARTI

Amedsporlu futbolcular, Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmaya ellerin "Geçmiş olsun Sırrı abi" yazılı pankartla çıkarak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

TRİBÜNLER DE UNUTMADI

Sırrı Süreyya Önder'i tribünler de unutmadı. Karşılaşmayı izlemek için statta yerini alan taraftarlar, Önder'e geçmiş olsun dileklerini ve desteklerini pankartlarla gösterdi.

MAÇI AMEDSPOR KAZANDI

Öte yandan karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazananan taraf Amedspor oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 42. dakikada Daniel Mosquera attı. Mosquera, 16. dakikada da penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun ardından Amedspor 54 puana yükselirken, Çorum FK ise 51 puanda kaldı. Diyarbakır temsilcisi, bir sonraki hafta Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Çorum FK ise MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.