Amedspor, Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı! İşte açtıkları pankart - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Amedspor, Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı! İşte açtıkları pankart

Geniş Video İzle

Trendyol 1.Lig 35. haftasında Çorum FK'yı konuk eden ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Amedspor, müsabakaya geçirdiği kalp krizi nedeniyle ameliyat edildikten sonra yoğun bakımda tedavisine devam edilen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e destek pankartıyla çıktı.

19.04.2025 20:48  Güncelleme: 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1.Lig 35. haftasında evinde Çorum FK ile karşı karşıya gelen Amedspor, sahaya çıkarken hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı.

FUTBOLCULARDAN "GEÇMİŞ OLSUN" PANKARTI

Amedsporlu futbolcular, Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmaya ellerin "Geçmiş olsun Sırrı abi" yazılı pankartla çıkarak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Amedspor, Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı! İşte açtıkları pankart

TRİBÜNLER DE UNUTMADI

Sırrı Süreyya Önder'i tribünler de unutmadı. Karşılaşmayı izlemek için statta yerini alan taraftarlar, Önder'e geçmiş olsun dileklerini ve desteklerini pankartlarla gösterdi.

Amedspor, Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı! İşte açtıkları pankart
Amedspor, Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı! İşte açtıkları pankart

MAÇI AMEDSPOR KAZANDI

Öte yandan karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazananan taraf Amedspor oldu. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 42. dakikada Daniel Mosquera attı. Mosquera, 16. dakikada da penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun ardından Amedspor 54 puana yükselirken, Çorum FK ise 51 puanda kaldı. Diyarbakır temsilcisi, bir sonraki hafta Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Çorum FK ise MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Amedspor, Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı! İşte açtıkları pankart

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta aort damarının yırtılmasıyla ağır bir kalp krizi geçiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Amedspor, Sırrı Süreyya Önder\'i unutmadı! İşte açtıkları pankart
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Sırrı Süreyya Önder, Milletvekili, Kalp Krizi, DEM Parti, Ameliyat, İstanbul, Trendyol, Amedspor, Amedspor, 3-sayfa, Futbol, Toplum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor, Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı! İşte açtıkları pankart - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Alsa:
    sırrı abiniz yok artık 8 19 Yanıtla
    murat salih başçı:
    sen olma inşallah oksijen israfı 1 0
  • buhaltii:
    bu sevgi normal deil allah şifa versin geri dön güzl adam allah için seviyoruz seni barışa hasretiz 12 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Meclisten cezaevine cezaevinden meclise meclisten hasta yatagina guzel kalligrafi insan 3 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
23:27 Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
20:34 Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:17:35. #7.13#
SON DAKİKA: Amedspor, Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı! İşte açtıkları pankart - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement