Ameliyat olan Noa Lang\'tan ilk paylaşım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Anfield Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanan Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil olan Noa Lang, talihsiz bir pozisyonda reklam panosu ile bariyer arasında sıkışarak sağ el başparmağından ciddi şekilde yaralandı.
Sahadan sedyeyle çıkarılmasının ardından Liverpool'da apar topar hastaneye kaldırılan Hollandalı futbolcu Noa Lang, sağ el başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle ameliyat oldu.
Ameliyatı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, "Ameliyat iyi geçti. Tüm mesajlar için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
