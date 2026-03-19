Ameliyat olan Noa Lang'tan ilk paylaşım

19.03.2026 12:51
Galatasaraylı futbolcu Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ el başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle ameliyat oldu. Operasyonun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Noa Lang, ''Ameliyat iyi geçti. Mesajlar için teşekkürler.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Anfield Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

NOA LANG TALİHSİZ BİR SAKATLIK YAŞADI

Mücadelenin ikinci yarısında sakatlanan Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil olan Noa Lang, talihsiz bir pozisyonda reklam panosu ile bariyer arasında sıkışarak sağ el başparmağından ciddi şekilde yaralandı.

İNGİLTERE'DE AMELİYATA ALINDI

Sahadan sedyeyle çıkarılmasının ardından Liverpool'da apar topar hastaneye kaldırılan Hollandalı futbolcu Noa Lang, sağ el başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle ameliyat oldu.

'AMELİYATIM İYİ GEÇTİ'

Ameliyatı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, "Ameliyat iyi geçti. Tüm mesajlar için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı
Kaza değil resmen can pazarı 4 kişi araçta sıkıştı Kaza değil resmen can pazarı! 4 kişi araçta sıkıştı
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Marco Asensio’ya milli takım müjdesi Marco Asensio'ya milli takım müjdesi

12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
