Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası\'nda İsrail\'i 6-0 yendi

Türkiye, Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında İsrail'i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Milliler, gruptaki 2. maçında yarın 13.00'te Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

02.06.2024 21:08
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Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçından zaferle ayrıldı.

6 GOLLÜ GALİBİYET

Camille Fournier Stadı'nda oynanan maçta İsrail ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, karşılaşmasının ilk yarısını 2-0, maçı da 6-0 galip kazanmayı başardı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi

SIRADAKİ RAKİP AZERBAYCAN

Daha önce yapılan iki turnuvada da şampiyon olan Türkiye, gruptaki 2. maçında yarın TSİ 13.00'te Azerbaycan ile karşılaşacak. 16 takımın mücadele ettiği grup aşamasında ilk 2 sırayı alanlar, çeyrek finale yükselecek.

Azerbaycan, Türkiye, Fransa, Futbol, İsrail, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bu Kim: helal olsun bide 6:0 7 0 Yanıtla
  • ersen temel: İsrail'le maç mı yapılır 1 0 Yanıtla

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