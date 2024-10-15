Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv\'e deplasmanda 93-91 kaybetti

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Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 3. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk oldu. Lacivert-beyazlı takım, son saniye basketiyle parkeden 93-91 mağlup ayrıldı.

İLK DEVRE BERABERE BİTTİ

Sırbistan'ı başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan maçın çekişmeli geçen ilk çeyreğini temsilcimiz 24-23 önde bitirdi. İkinci çeyrekte iki takım da beraberliği bozamadı ve devreye 52-52 eşitlikle gidildi.

SON SANİYE BASKETİYLE KAYBETTİ

Üçüncü periyotta 74-72'lik üstünlüğü yakalayan Anadolu Efes, maçın son çeyreğinde bu üstünlüğü koruyamadı ve son saniyelere 91-91 eşitlike gidildi. Ev sahibi takım, son hücumunda2 sayılık basket bulunca temsilcimiz parken 93-91 mağlup ayrıldı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ YENİLDİ

EuroLeague'e deplasmandaki Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta müsabakasında ise sahasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup olmuştu. Temsilcimiz bir sonraki maçta Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Maccabi Tel Aviv ise Partizan ile karşılaşacak.