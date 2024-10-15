Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'e deplasmanda 93-91 kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'e deplasmanda 93-91 kaybetti

Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv\'e deplasmanda 93-91 kaybetti

Anadolu Efes, THY THY EuroLeague'in 3. haftasında konuk olduğu İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'e 93-91 mağlup oldu. Lacivert-beyazlı takım, turnuvada üst üste ikinci yenilgisini aldı.

15.10.2024 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 3. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'e konuk oldu. Lacivert-beyazlı takım, son saniye basketiyle parkeden 93-91 mağlup ayrıldı.

İLK DEVRE BERABERE BİTTİ

Sırbistan'ı başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan maçın çekişmeli geçen ilk çeyreğini temsilcimiz 24-23 önde bitirdi. İkinci çeyrekte iki takım da beraberliği bozamadı ve devreye 52-52 eşitlikle gidildi.

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'e deplasmanda 93-91 kaybetti

SON SANİYE BASKETİYLE KAYBETTİ

Üçüncü periyotta 74-72'lik üstünlüğü yakalayan Anadolu Efes, maçın son çeyreğinde bu üstünlüğü koruyamadı ve son saniyelere 91-91 eşitlike gidildi. Ev sahibi takım, son hücumunda2 sayılık basket bulunca temsilcimiz parken 93-91 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'e deplasmanda 93-91 kaybetti

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ YENİLDİ

EuroLeague'e deplasmandaki Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta müsabakasında ise sahasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup olmuştu. Temsilcimiz bir sonraki maçta Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Maccabi Tel Aviv ise Partizan ile karşılaşacak.

Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, Basketbol, Tel Aviv, İsrail, Spor, Efes, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'e deplasmanda 93-91 kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sudem meliss:
    Önde götürdüğü maçı verdi salklarr 0 0 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail:
    Hakemlerin yüzünden kaybettiler nizami 3 sayıyı vermediler o olsa kazanmıştık 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi
22:31 Ankara’da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek
22:16 Rojin cinayete mi kurban gitti Yeni detaylar ortaya çıktı Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı
22:04 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
20:57 Netanyahu’ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron ’Nasıl kurulduğunu unutma’ dedi Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
10:01 İngiltere’de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti İngiltere'de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti
09:52 Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan’ı, Erhan Ufuk’un son halini görenler inanamadı Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan'ı, Erhan Ufuk'un son halini görenler inanamadı
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2024 00:37:36. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'e deplasmanda 93-91 kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.