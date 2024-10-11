Anadolu Efes'in Amerikalıyıldızı Stanley Johnson, evinde korku dolu anlar yaşadı. 28 yaşındaki basketbolcu, az daha canından oluyordu.
Johnson'ın Kağıthane'de yaşadığı rezidansın 20. kattaki dairesinin camlarına dün akşam (perşembe) iki kurşun isabet etti. Olay sırasında evde olan Johnson, seslerin ardından polisi aradı. Olay yerine gelen polis, üçüncü kurşunun da bir alt kattaki daireye geldiğini tespit etti.
Polis, yaşanan olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını aldı ve olayı gerçekleştiren kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes'te forma giyen Stanley Johnson'ın evini kurşunladılar - Son Dakika
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