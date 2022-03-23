Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar' - Son Dakika
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Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'

23.03.2022 18:31
Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'

Anadolu tarihinin ilk derbisinin 609 yıl önce oynandığı Amasya'da bu rekabet kıyasıya devam ediyor.

Anadolu tarihinin ilk derbisinin 609 yıl önce oynandığı Amasya'da bu rekabet kıyasıya devam ediyor.

Amasyalı Bamyacılar ile Merzifonlu Lahanacılar arasında 609 yıl önce cirit meydanında başlayan rekabet yeşil sahada sürüyor. Amasyaspor ile Merzifonspor futbol takımları BAL maçında kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen maç 3-3 sona erdi.

Osmanlı'nın 5. padişahı Çelebi Mehmet'in Amasya'da şehzade olarak bulunduğu '1413-1421' yılları arasında Suluova'da biniciler arasında cirit müsabakası düzenleniyormuş. Şehzade, müsabakaların daha çekişmeli olması için 400 atlıyı bamyasıyla ünlü Amasya'dan ve lahanasıyla ünlü Merzifon'dan seçtirirmiş. Şehzadeler Şehri Amasya'da başlayan bu rekabet fetih sonrası İstanbul'a da taşınmış. Cirit meydanlarındaki bu kapışmaya 19. yüzyıla kadar padişahlar da dahil olmak üzere fanatik taraftarlar yoğun ilgi göstermiş.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Bölge 1. Grup 19. hafta mücadelesinde Bamyacılar (Amasyaspor) ile Lahanacılar (Merzifonspor) 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligin bitimine 3 hafta kala oynanan karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi. Takımlar sahadan birer puanla ayrıldığı maç yoğun ilgi gördü. Merzifonspor 42 puanla liderliğini korurken, Amasyaspor ise 41 puanla ikinci sırada takibi sürdürüyor.

Bu çekişmeli rekabetin 600 yılı aşkın süre önce Amasya topraklarında başladığını belirten sporsever Ali Özkan, "İstanbul takımlarından önce olan, Osmanlı döneminden kalan bir derbi maç bu. Bamyacılar ve Lahanacıların rekabetinin daha çok uzun yıllar sürmesini diliyorum" dedi.

Bamya satan Amasyaspor taraftarı Göktuğ Balcı ve lahana satan Mustafa Kodek de takımlara başarılar diledi. - AMASYA

Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'
Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'
Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'
Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'
Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'
Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'
Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'
Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'
Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'
Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'
Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'
Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'
Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar'

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Çelebi Mehmet, Suluova, Osmanlı, Amasya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu'nun 609 yıllık ilk derbisi: Amasyalı 'Bamyacılar' ve Merzifonlu 'Lahanacılar' - Son Dakika
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