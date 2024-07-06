Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena - Son Dakika
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Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena

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EURO 2024'te finale çıkmasına kesin gözüyle bakılan ev sahibi Almanya'nın İspanya'ya mağlup olarak turnuvaya veda ettiği stadın isminin MHP Arena olması büyük yankı uyandırdı. Merih Demiral'ın ceza alması için UEFA'ya baskı yapan Almanların bu statta havlu atması birçok futbolsever için "Manidar" olarak yorumlandı.

06.07.2024 14:00  Güncelleme: 14:16
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EURO 2024'te heyecan, çeyrek final eşleşmeleriyle devam ediyor. Turnuvanın ev sahibi ülkesi Almanya, şok bir mağlubiyetle İspanya'ya yenildi ve turnuvadan elendi. Karşılaşmanın ardından bu sonuç kadar turnuvanın oynandığı MHP Arena da gündem oldu. Öte yandan milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da gol sevinci sırasında yaptığı bozkurt işareti, Almanya'nın elendiği stadyumla birlikte ilginç de bir tesadüf oluşturdu. Alman basını, Merih'in Bozkurt işaretini farklı alanlara çekerek, algı yaratmıştı.

Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena

MERİH İÇİN UEFA'YA BASKI YAPTILAR

A Millilerin Avusturya karşısında aldığı galibiyetin mimarı olan Merih Demiral, gol sonrası yaptığı bozkurt işaretiyle UEFA'dan 2 maç men cezası almıştı. Merih'in ceza alması için UEFA'ya baskı yapan Almanya'nın, MHP Arena isimli stadyumda elenmesi ise ilginç bir tesadüf oluşturdu.

Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena

GEÇMİŞİ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

İlk olarak 1933 yılında açılan MHP Arena, Almanya'nın Stuttgart şehrinde bulunan ve VfB Stuttgart'ın Bundesliga maçlarını yaptığı stadyumdur. Eski ismi Neckarstadion olan stadyum yenilenmesinde Daimler-Benz firmasının verdiği finansal destek sebebiyle 1993 yılında Gottlieb-Daimler Stadyumu ismini aldı. 2008 yılında Mercedes-Benz Arena ismini aldı. 1 Temmuz 2023 tarihinde mevcut ismini aldı.

Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena

ÜÇ BÜYÜK TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

MHP Arena'da iki FIFA Dünya Kupası ve bir Avrupa Şampiyonası gerçekleştirildi. İlk olarak 1974 FIFA Dünya Kupası'nda 4 maça ev sahipliği yapan stadyumda daha sonra EURO 1988'de 2 maç oynandı. Stat, 2006 Dünya Kupası'nda ise biri üçüncülük müsabakası olmak üzere 6 karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. MHP Arena'da milli takımların dev organizasyonlarının yanı sıra kulüpler düzeyindeki turnuvaların finalleri de oynandı.

Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena

Dönemin Şampiyonlar Ligi olan Avrupa Kupası'nda 1959 ve 1988'deki final karşılaşmaları Stuttgart'ta düzenlendi. 1962 UEFA Kupa Galipleri Kupası'nın finalinde de taraftarlar MHP Arena'da karşı karşıya geldi. Futbol maçlarının haricinde atletizmde de büyük organizasyonların düzenlendiği stat, 1986 Avrupa Atletizm Şampiyonası ile 1993 Dünya Atletizm Şampiyonaları'na da ev sahipliği yaptı.

MHP ARENA'DAKİ 'MHP' NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Stadyumun isminde yer alan MHP, bilişim ve yönetim danışmanlığı üzerine faaliyet gösteren Porsche'ye ait bir taşeron firmadır.

Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena

Merih Demiral, Almanya, İspanya, Futbol, MHP, Gündem, Politika, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • deyvani10 : çok boş şeyler 7 2 Yanıtla
    Zaten Belliydi: Doldururuz. Nereden istersen. 2 1
  • Ahmet SİPAHİ: Allah a şükür ?????? 6 0 Yanıtla
  • Kürşat Topçu: içerde misin yeğen :) 5 0 Yanıtla
  • Cengiz Başal: Auuuuuuuuu auuuuuu ???????????????????????? 0 0 Yanıtla

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