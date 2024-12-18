Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in - Son Dakika
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Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in

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FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid, Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek kupayı aldı. Öte yandan İspanyol devinin başında 15. kupasını alan Carlo Ancelotti, Madrid ekibinin tarihinde en çok kupa kazanan teknik direktör oldu. 88. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler ise kariyerindeki 6. kupayı kazandı.

18.12.2024 22:19
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FIFA tarafından Katar'da düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca ile karşılaştı. Lusail Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

ARDA GÜLER 88. DAKİKADA GİRDİ

İspanyol devine kupayı getiren golleri 37. dakikada Kylian Mbappe, 53. dakikada Rodygo ve 84. dakikada penaltıdan Vinicius Junior kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 88. dakikada oyuna dahil oldu.

Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in

ANCELOTTI TARİHE GEÇTİ

Öt yandan bu sonuçla Real Madrid'in başındaki 15. kupasını kazanan Carlo Ancelotti, Madrid temsilcisinde en çok kupa kazanan teknik direktör olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı.

Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in

ARDA, KARİYERİNDEKİ 6. KUPASINI KAZANDI

2023 yılının yazında Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, kısa zamanda Real Madrid kariyerinin 5. kupasını elde etti. 19 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, La Liga şampiyonluğu, İspanya Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonluğunu kariyerine ekledi. Öte yandan Arda'nın Fenerbahçe formasıyla da bir Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in

FİNALE NASIL GELDİLER?

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı beş maçlık turnuva 22 Eylül 2023'te başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan play-off maçında Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City'i 6-2 mağlup eden Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ain bir üst tura yükseldi.

29 Ekim'de Mısır'da oynanan "FIFA Afrika-Asya-Pasifik Kupası" maçında ise Al-Ain'i 3-0'la geçen Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ahly adını bir üst tura yazdırdı.

11 Aralık'ta Doha'da oynanan "FIFA Amerika Derbisi" maçında ise Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Copa Libertadores şampiyonu Botafogo'yu 3-0 mağlup eden Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Birliği Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası şampiyonu Pachuca bir üst tura yükseldi.

15 Aralık'ta Doha'daki 974 Stadı'nda başlayan ve normal süresi ile uzatma dakikaları golsüz sona eren "FIFA Challenger Cup" maçında ise Al-Ahly'yi penaltılar sonucu 4-3 yenen Pachuca finale yükselen ekip oldu.

Bu sonuçla Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Birliği Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası şampiyonu Pachuca, 18 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadyumu'nda oynanacak finalde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in rakibi oldu.

Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid\'in

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Son Dakika Spor Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sercan Polat:
    çok bile oynamış ancelloti biliyo bu işi bundan bı bok olmayacagını 10 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Basit kupa önemli değil bunla arda kendini avutur 9 13 Yanıtla
    Çelikk:
    Size girsin yragmm 1 2
  • süleyman hakan gökşen:
    Arda'ya yedek bile olsa bu forma çok şey kazandırdı, o ailenin bir parçası olmak ta çok güzel.. 3 2 Yanıtla
  • Aa:
    88 de oyuna giren oyuncudan ne beklenir yada oyuncuya ne katkısı olur.Sadece mac basi para alıyorsa oynamış kabul edilir.10 15 dakika en oynamali 3 0 Yanıtla
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