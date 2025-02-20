Belçika'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu - Son Dakika
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Spor

Belçika'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu

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Anderlecht ile Fenerbahçe arasında Belçika'da oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşması, tribünlerde Fenerbahçeli taraftarlara yapılan saldırı nedeniyle 7. dakikada durduruldu ve takımlar ile hakemler soyunma odasına gitti. Müsabaka yaklaşık 15 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. Öte yandan Osayi-Samuel'e tribünlerden ırkçılık yapıldığı iddiaları da var.

20.02.2025 23:10  Güncelleme: 23:17
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Anderlecht'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler 4. dakikada En-Nesyri ile golü bulurken müsabaka, tribünlerde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu.

15 DAKİKALIK ARADAN SONRA YENİDEN BAŞLADI

Golün ardından Anderlecht tribünlerinde çıkan arbede nedeniyle 7. dakikada durdu, hakem Sandro Schaerer soyunma odasına gitti. Daha sonra futbolcular da soyunma odasının yolunu tuttu ve maça ara verildi. Maç, yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden yeniden başladı.

Belçika'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu

IRKÇILIK İDDİASI VAR

TRT'nin haberine göre; Anderlechtli taraftarların Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel'e yapılan ırkçı davranışlar sonucu bu duruma tepki gösteren bir sarı-lacivertli taraftar ile Belçikalı şahıslar arasında arbede çıktığı öğrenildi. Tribünde saldırıya uğrayan Fenerbahçe taraftarı, daha sonra deplasman tribününe çıkarıldı.

Belçika'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu

STADYUMDA UYARI YAPILDI

Öte yandan stadyumda hakem içeri gittikten sonra skorborda yansıtılan mesaj'da 'Bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Seyircilerin ırkçı davranışlara devam etmesi durumunda maçın durdurulacağını ve tatil edileceğinden kuşkunuz olmasın" ifadeleri kullanıldı.

Belçika\'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu

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Son Dakika Spor Belçika'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Adem Gürcan:
    yorum yaparken utanın olayı çıkartan kim hemen sazan balığı gibi atliyorsunuz siz ilk önce kendi takımınıza bakın utanın gerçi sizde utanacak yüz yok varsa yoksa fb düşmanlığı avrupa maçında bayım yapmayın ayıp oluyor yinede her zaman her yerde en büyük fener 163 171 Yanıtla
    Okay Örüm:
    MALLAR işte 0 0
  • Casper:
    Pislik bahçe 163 155 Yanıtla
    Ali E:
    ş...... 0 0
    Bekir Hilmi Kaleli:
    Aradığını aynaya bakınca görebilirsin. 0 0
    hakan yucelen:
    Casper kahpe 0 0
  • Çağlar Yıldırım:
    Gittiğiniz her yerde kendinizi belli ediyorsunuz kaos ve rezilliginizi heryerde göstermeyin bence yenin inşallah ama bu kadar cahil olmayın başkanlarıniz yabancı hayranı tamam yabancı yerdesiniz adam olun 31 120 Yanıtla
  • Casper:
    Pislik Heryerde Pislikler 28 110 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    maçı izlemeyip sorunun FB taraftarinda olduğunu düşünüp. kuş beyincigiyle algı yapmaya çalışan embesiller varken bizim ülkenin işi zoe. 108 15 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞ ÇARŞI HERYERDE 1 67 Yanıtla
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SON DAKİKA: Belçika'da olaylı gece! Anderlecht-Fenerbahçe maçı bir anda durdu - Son Dakika
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