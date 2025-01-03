Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun - Son Dakika
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Spor

Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

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Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızla son detayları görüşüyor. Söz konusu detaylarda anlaşmaya varılmasının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

03.01.2025 20:17
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Fenerbahçe'nin devre arasındaki bir numaralı hedefi Anderson Talisca transferinde sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

AL-NASSR İLE ANLAŞMA TAMAM

Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Anderson Talisca transferinde sona yaklaştı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe ile Al Nassr, Talisca'nın transferi için anlaşmaya vardı.

TALISCA İLE SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Haberde oyuncu ve menajeriyle ilgili netleşmeyen bazı küçük detayların olduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, son pürüzleri gidermek için oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Ayrıca transferin büyük ölçüde bitme noktasına geldiği kaydedilirken sarı lacivertliler, son detayların ardından Brezilyalı futbolcunun transferini açıklamak istiyor.

TALISCA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, 2021 yılından bu yana Al Nassr'da kariyerini sürdürüyor. Bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle 19 resmi maça çıkan ve 1393 dakika sahada kalan Talisca, bu karşılaşmalarda 8 kez ağları havalandırmayı başardı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın takımıyla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Anderson Talisca, Fenerbahçe\'ye hayırlı olsun

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Son Dakika Spor Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aziz Başkan Göreve:
    Kadıköy'de 8taşın içinden geçip Cenkle gol kutlaması yapıp kudurtacaklar. Özetlere bakınca taş gibi de oynuyo çok hareketli çok iyi şutör 7 3 Yanıtla
  • Vedat Doğangüzel:
    Beşiktaşlıyım. Ama yeter kardeşim bu kadar haber yapmayın.. GELMEZZZZ 0 5 Yanıtla
  • SUAT ARAS:
    ?????? 0 4 Yanıtla
  • Osman Kaan:
    Fenerin ileri ucu zaten haraket siz oyunculardan kurulu, talisca koşan bir oyuncu değil daha haraketli bir oyuncu alınabilirdi, dünyada bir talisca mi vardı 2 2 Yanıtla
  • Emir Emir:
    TALİSCA ESKİ TALİSCA DEĞİL GEÇEN SENE 4 AY SAKAT GEÇİRMİŞ,İNŞALLAH YANILIRIM AMA BU ADAM KÖTÜ ÇIKARSA BUNU ALAN YÖNETİCİ İLE BİRLİKTE DEFOLUP GİDEBİLİRLER, TALİSCAYA KIZMAM ALAN BAŞKAN VE YÖNETİCİYİ PROTESTO EDERİM. 0 0 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Bu Talisca Sakatlıklarla Boğuşuyo Bu Tenekui Neden Alıyorlar Ya Dünyada Başka Oyuncumu Yok Ali Koç Ne uyumaya Çalışıyo Bunu Alacaklar Sezon Bitmeden Satışa Koyacaklar Ah Başkan Ah Yakın Hine Taraftarı Bu Yönetimden Hiç Bişey Olmaz Taraftara Gine Hüzün Kaldı 0 0 Yanıtla
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