Anderson Talisca, Fenerbahçe\'ye hayırlı olsun

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Fenerbahçe'nin devre arasındaki bir numaralı hedefi Anderson Talisca transferinde sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

AL-NASSR İLE ANLAŞMA TAMAM

Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Anderson Talisca transferinde sona yaklaştı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe ile Al Nassr, Talisca'nın transferi için anlaşmaya vardı.

TALISCA İLE SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Haberde oyuncu ve menajeriyle ilgili netleşmeyen bazı küçük detayların olduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, son pürüzleri gidermek için oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Ayrıca transferin büyük ölçüde bitme noktasına geldiği kaydedilirken sarı lacivertliler, son detayların ardından Brezilyalı futbolcunun transferini açıklamak istiyor.

TALISCA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, 2021 yılından bu yana Al Nassr'da kariyerini sürdürüyor. Bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle 19 resmi maça çıkan ve 1393 dakika sahada kalan Talisca, bu karşılaşmalarda 8 kez ağları havalandırmayı başardı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızın takımıyla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.