Anderson Talisca\'dan Fenerbahçe\'ye ilk adım

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Süper Lig devi Fenerbahçe'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor. Geçen gece A Spor canlı yayınına konuk olan Asbaşkan Acun Ilıcalı, Brezilyalı yıldızın transferinde belirli bir noktaya geldiklerini söyleyerek camiaya müjdeli haber vermişti.

İLK KEZ MASAYA OTURDU: BIRAKIN GİDEYİM

Takvim'in haberine göre Talisca'dan transferin seyrini değiştirebilecek bir hamle geldi. Yıldız futbolcunun Al Nassr kulübünün yetkilileri ile geleceği konusunda ilk kez masaya oturduğu ve Fenerbahçe'ye transfer olma isteğini net bir şekilde ifade ettiği öğrenildi.

Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen ve kariyerini artık Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen Anderson Talisca'nın bu hamlesinin Sarı- Lacivertliler ile pazarlıklarda Al Nassr'ın elini zayıflatabileceği belirtiliyor. Yıllık 12 milyon euro olan maaşında indirim yapmayı kabul eden yıldız futbolcu böylelikle Fenerbahçe'ye gelmek için çok önemli bir adım daha atmış oldu.