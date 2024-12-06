Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım - Son Dakika
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Spor

Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım

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Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Anderson Talisca'nın Al Nassr kulübünün yetkilileri ile ilk kez masaya oturduğu ve Fenerbahçe'ye transfer olma isteğini net bir şekilde ifade ettiği öğrenildi. Yıldız futbolcu, yıllık 12 milyon euro olan maaşında indirim yapmayı kabul ederek Fenerbahçe'ye gelmek için önemli bir adım attı.

06.12.2024 10:00
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de Anderson Talisca heyecanı yaşanıyor. Geçen gece A Spor canlı yayınına konuk olan Asbaşkan Acun Ilıcalı, Brezilyalı yıldızın transferinde belirli bir noktaya geldiklerini söyleyerek camiaya müjdeli haber vermişti.

İLK KEZ MASAYA OTURDU: BIRAKIN GİDEYİM

Takvim'in haberine göre Talisca'dan transferin seyrini değiştirebilecek bir hamle geldi. Yıldız futbolcunun Al Nassr kulübünün yetkilileri ile geleceği konusunda ilk kez masaya oturduğu ve Fenerbahçe'ye transfer olma isteğini net bir şekilde ifade ettiği öğrenildi.

Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen ve kariyerini artık Avrupa'da sürdürmeyi hedefleyen Anderson Talisca'nın bu hamlesinin Sarı- Lacivertliler ile pazarlıklarda Al Nassr'ın elini zayıflatabileceği belirtiliyor. Yıllık 12 milyon euro olan maaşında indirim yapmayı kabul eden yıldız futbolcu böylelikle Fenerbahçe'ye gelmek için çok önemli bir adım daha atmış oldu.

Anderson Talisca\'dan Fenerbahçe\'ye ilk adım

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Son Dakika Spor Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Zeynel Karageçili:
    Hadi lan ordan bunlar paracı parayı çok sever fenevbahçe babasının takımımıki daha az maaş veren yere gitsin fenevden enaz 15 milyon Euro alacak olmasa gelirmi bizi 8 10 Yanıtla
  • Murat Mertkol:
    Cok duygulandim masa altindaki para haric indirim yapmis 6 7 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    indiirm.yapmis onemli bir adim atmis vay anasini 4 4 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Zeynel fenevle feneri karistiran validesiyle karisinida karistirir unutma 4 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Türkiye Ligi kaosa gidiyor. Çok para harcanıp zerre başarı gelmiyorsa bu değirmen bir yerde taşar. Lyon bile kaldıramamış bizim kulüplerin batışı yakın. 2 0 Yanıtla
  • Sinan İLMAZ:
    Beşiktaş dan ,ayrılınca para için avrupaya değilde, Suudi Arabistan'a giden kişi,daha az paraya fenere gelir mi.sanırsın ki fener m.city ... 1 1 Yanıtla
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