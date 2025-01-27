Anderson Talisca Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Anderson Talisca Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Talisca, Instagram profilini güncelleyerek 'kum saati' emojisi ekledi ve Al-Nassr'ı profilden kaldırdı. Fenerbahçe Kulübü, futbolcuyu almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak gönderecek.

27.01.2025 08:13
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferinde mutlu sona ulaştığı Anderson Talisca, Instagram profilini güncelledi ve dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

KUM SAATİ EKLEDİ, AL-NASSR'I KALDIRDI

Sarı-Lacivertliler ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu. Talisca ayrıca profilinden Al-Nassr'ı kaldırdı.

Anderson Talisca Fenerbahçe'de

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.

İşte Talisca'nın paylaşımı;

Anderson Talisca Fenerbahçe'de


Anderson Talisca Fenerbahçe\'de

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Son Dakika Spor Anderson Talisca Fenerbahçe'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • emrah bakansız:
    hayırlı olsun ismi bile yeter çekemeyenlere söylüyorum anten takın Türkiye'nin en büyük futbol takımına geldi 84 59 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Gitsin bakalım aylardır oynamayan, uzun süredir sakat olan talisca nasıl oynayacak. Umarım yatmaya gelmemiştir 40 24 Yanıtla
  • İsmet Albayrak:
    Cenk tosuna laf söyleyen beştaşlar nerede. Şimdi de talisca gidiyor fenere hadi buna da laf söyleyip beste çıkarsanıza 24 23 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    fb yi inek gibi sağmaya geliyor. 14 18 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    yıllık 300 milyona çok iyi transfer :) 16 12 Yanıtla
  • feyzi basatemür:
    Avrupa'da cöp olan fbye 10 12 Yanıtla
  • Ömer Akyol:
    birazilya boğası geldi .GS/ gelsinde biraz boğa sütü icsinler 9 11 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    faydalı olacağına inanmış olsalar Araplar bırakır mıydı? 7 6 Yanıtla
  • Baycan Demirdaş:
    bitsin artık bu cile güzel futbol izleyelim artık 7 1 Yanıtla
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