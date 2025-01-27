Anderson Talisca Fenerbahçe\'de

Spor

Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı

Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı

Yetki tartışmasına Bolu İl Özel İdaresi de katıldı

Herkes bu pozisyonu tartışıyor

Özel hastanede etkileşim için gebelere erken doğum

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferinde mutlu sona ulaştığı Anderson Talisca, Instagram profilini güncelledi ve dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

KUM SAATİ EKLEDİ, AL-NASSR'I KALDIRDI

Sarı-Lacivertliler ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu. Talisca ayrıca profilinden Al-Nassr'ı kaldırdı.

ÖZEL UÇAK GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.

İşte Talisca'nın paylaşımı;



