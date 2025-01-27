Anderson Talisca Fenerbahçe\'de

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transferinde mutlu sona ulaştığı Anderson Talisca, Instagram profilini güncelledi ve dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Sarı-Lacivertliler ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Anderson Talisca'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Instagram profilini güncelleyen Brezilyalı futbolcu, profiline 'kum saati' emojisi koydu. Talisca ayrıca profilinden Al-Nassr'ı kaldırdı.
Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollayacak. Brezilyalı yıldız, hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.
İşte Talisca'nın paylaşımı;
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