İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da - Son Dakika
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Spor

İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

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Fenerbahçe, Al Nassr forması ile sözleşmesini fesheden Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Talisca'yı taşıyan uçak, saat 21.00 sularında İstanbul'a iniş yaptı. Sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı yıldızın ilk açıklaması "Birlikte tarih yazalım" oldu.

27.01.2025 21:08  Güncelleme: 21:18
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Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, son olarak Al Nassr forması giyen Talisca'yı renklerine bağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-lacivertlilerin anlaşamaya vardığı Talisca'yı taşıyan uçak saat 21.00 sularında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Fenerbahçe, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.

İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

94 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Brezilyalı futbolcu, havaalanında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile de kısa bir görüşme yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca sarı-lacivertlilerde 94 numaralı forma ile sahada boy gösterecek.

İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

TARAFTARLARA 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Kendisini havalimanı çıkışında bekleyen çok sayıdaki sarı-lacivertli taraftarın karşısına Fenerbahçe forması giyerek çıkan Talisca, aracına binmeden önce taraftarlara üçlü çektirdi ve alandan ayrıldı.

İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı ve "Yeni evin seni bekliyor" notunu düştü.

Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

TALISCA: GELİN, BİRLİKTE TARİH YAZALIM

Öte yandan 30 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgili yaptığı paylaşıma: "Gelin, birlikte tarih yazalım" şeklinde bir yorum bıraktı.

İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

TALISCA DA UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe için yola çıkan Anderson Talisca da, uçaktan bir paylaşımda bulundu. Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

BREZİLYALI YILDIZIN KARİYERİ

Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 19 maça çıkan oyuncu 8 gol kaydetti. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta da boy gösteren Talisca, Süper Lig'e ve Türkiye'ye yabancı değil. Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı takımın formasını terlettiği 2016-17 sezonunda şampiyonluk da yaşamıştı.

İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul\'da

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Son Dakika Spor İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Bayram ÖZSOY:
    bazı zırtapozlar taliscanın sadece kramponlarını alabilecegini iddia ediyorlardı. onlar neyi aldı suan tam olarak? 51 57 Yanıtla
    Fatih Yıldız:
    ananın kini aldık o bize yeter 3 10
  • Yelloz Kız:
    çingene söğüşlemeye geldi 34 53 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    ACUN Medya' nin Jeti gitti aldı geldi.. Bu sefer şampiyon yine Cimbom... 28 36 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    la biz gene top oynayan adama para verdik siz 5 aydır sakatım diyen karılarla orda burda fink atan boynuzluya para verip duruyonuz su satarak çıkarırsınız belki parayı kana kana için karaborsacılar 51 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne yapalım Yani Farketmez Şampiyon GS 17 30 Yanıtla
    LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    ağlama su içersenin 20 milyar sizinkilerde alır ?????? 3 0
  • Tuna güler:
    Ağlayan Galatasaraylıları okumaya geldim 28 17 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan:
    abaza fenerliler Osimheni getiren Cimboma ufak skleriyle yetişmeye çalışıyolar 16 19 Yanıtla
  • Umt:
    ağlayan gsliler burda mı ???? 25 8 Yanıtla
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