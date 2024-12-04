Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Spor

Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarını yalanladı

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya vardığına dair çıkan iddiaları Instagram hesabından yalanladı. Nfc1world'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile Talisca arasında ocak ayı transferi için sözlü anlaşmaya varıldığı ve Fenerbahçe'nin Al Nassr ile görüşmelere devam ettiği belirtilmişti. Ancak Talisca, bu iddiaları 'Fake news' (Yalan haber) diyerek yalanladı.

04.12.2024 16:01  Güncelleme: 16:25
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Anderson Talisca, Fenerbahçe ile sözlü anlaşmaya vardığına dair çıkan haberi Instagram'da yalanladı.

Nfc1world'de yer alan haberde Talisca ile ilgili, "Türk kulübü Fenerbahçe ile Anderson Talisca arasında ocak ayı transferi için sözlü anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe, anlaşma şartlarını görüşmek üzere Al Nassr ile görüşmelere devam ediyor. Fenerbahçe anlaşmayı tamamlama konusunda iyimser" ifadeleri kullanıldı.

TALISCA'DAN JET YALANLAMA

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Instagram'dan paylaşılan söz konusu habere jet bir yanıt verdi. Brezilyalı futbolcu gönderinin altına, "Fake news (Yalan haber) yazdı.

Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarını yalanladı
Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarını yalanladı

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Son Dakika Spor Anderson Talisca, Fenerbahçe ile anlaştığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fatih Korkmaz:
    moriyle idmanlamı uğraşacak.arap liginde yatışta... 6 3 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    o zaman salah? 4 4 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Dur durduğun yerde zaten kendini fasulye gibi nimetten sayma. Fenerin sayesinde haber oldun gündem oldun bununla yetin layık olduğun ligdesin zaten. 6 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Bjk sürpriz yapabilir 2 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    bu fb liflerin işleri Acun'un survivoru gibi kurmaca.daha çoook beklersiniz şampiyonluğu siz 1 2 Yanıtla
  • Feti Bakir:
    Fb yine üçün birini aldı 0 0 Yanıtla
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