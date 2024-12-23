Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun - Son Dakika
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Spor

Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

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Fenerbahçe, uzun uğraşlar sonucunda Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilere imza atması beklenen Brezilyalı yıldızın sözleşme detayları da belli oldu.

23.12.2024 17:23
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Fenerbahçe, uzun süredir mesai harcadığı ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldız ve kulübü Al Nassr ile her konuda anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları da ortaya çıktı.

KİRALANACAK, MAAŞININ YARISI ÖDECEK

Fenerbahçe, ocak ayının ilk ses getirecek transferi Anderson Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısını ödeyecek.

5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU VE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Brezilyalı yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olacak. Fenerbahçe, sezon sonunda bu satın alma opsiyonunu kullanması halinde 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

TALİSCA'NIN AL NASSR RAKAMLARI

Anderson Talisca, 3.5 yıldır formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi AlNassr ile şimdiye kadar 104 maça çıktı. Talisca, bu karşılaşmalarda 76 gol ve 10 asistlik istatistik yakaladı. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2016-18 yıllarında Beşiktaş'ta kiralık forma giymişti

Anderson Talisca, Fenerbahçe\'ye hayırlı olsun

Anderson Talisca, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Al Nassr, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • monşer null:
    Seneye Birşeyler Yapar Bakalım 9 2 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    yazıklar olsun Beşiktaş yönetimine şu adamı alamadılar bir türlü 9 2 Yanıtla
  • RECEP null:
    adam yatmaya geliyor 8 2 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Kim gelirse çürür 5 3 Yanıtla
  • deyvani10 :
    bu saatten sonra ne yapacak 7 1 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    dunya karmasi da gelse o 8 puan fark kapanmaz, gecmis olsun 4 1 Yanıtla
  • Alparslan:
    la yalisca eski talisca değil saçma sapan transfer yapiolar yine 1 1 Yanıtla
  • sezai duran:
    Boş çuval fenerin parası çok hiç faydasını göremeyecek 0 1 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Yönetim İstifa 0 0 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Bu sene geçti artık değil Talisca babasınin babası gelse bu fark kapanmaz..Talisca Beşiktaştaki veriminin yarısını Fenerbahçede gösterse yine iyi başarı olur ama hiç sanmam 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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