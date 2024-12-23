Fenerbahçe, uzun süredir mesai harcadığı ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Anderson Talisca'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldız ve kulübü Al Nassr ile her konuda anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşme detayları da ortaya çıktı.
Fenerbahçe, ocak ayının ilk ses getirecek transferi Anderson Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sarı-lacivertliler, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısını ödeyecek.
Brezilyalı yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu ise 5 milyon euro olacak. Fenerbahçe, sezon sonunda bu satın alma opsiyonunu kullanması halinde 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Anderson Talisca, 3.5 yıldır formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi AlNassr ile şimdiye kadar 104 maça çıktı. Talisca, bu karşılaşmalarda 76 gol ve 10 asistlik istatistik yakaladı. 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2016-18 yıllarında Beşiktaş'ta kiralık forma giymişti
Son Dakika › Spor › Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun - Son Dakika
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