Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor - Son Dakika
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Spor

Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

Anderson Talisca Fenerbahçe\'ye imzayı atıyor

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek ve taraftarlarını heyecanlandırmak için Anderson Talisca transferi için adımlar atmaya başladı. Sarı-lacivertli idarecilerin, oyuncunun kulübü Al Nassr ile de görüştüğü ve transferde yol aldığı belirtildi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer için onay verdiği ve yönetimin somut adımlar atmaya başladığı ifade edildi.

18.11.2024 07:50
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Şampiyonluk yolunda ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını açmak istemeyen Süper Lig devi Fenerbahçe'de Anderson Talisca için adımlar atılmaya devam ediyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho ile yapılan toplantının ardından yönetim bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve gösterdiği performansla Türk sporseverlerin akıllarına kazınan Anderson Talisca için somut adımlar atıyor.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin öncelikle oyuncuyla görüştüğü öğrenildi. Sportif Direktör Mario Branco ve yönetim bu görüşme olumlu geçince yıldız futbolcunun kulübü Al Nassr ile masaya oturduğu öğrenildi. Suudi kulübünün de oyuncuyla yollarını ayırmak istemesinin Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği öğrenildi.

MAAŞI 12 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen Talisca konusunda yönetimi en çok zorlayacak şeyin ise futbolcunun 12 milyon euroluk maaşı olacağı öğrenildi. Hem Başkan Ali Koç'un hem de Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın da bu transfer için yoğun mesai harcayacağı yıldız oyuncuyu kadroya katma adına tüm şartları zorlayacağı vurgulandı.

Anderson Talisca, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor - Son Dakika

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