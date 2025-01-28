Fenerbahçe, anlaşma sağlayıp İstanbul'a getirdiği Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.
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Son Dakika › Spor › Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı attı - Son Dakika
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