Anderson Talisca mesajı verdi! Yaptığı açıklamaya yorum yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Anderson Talisca mesajı verdi! Yaptığı açıklamaya yorum yağdı

28.06.2022 08:01

Son günlerde ismi Galatasaray ile anılan eski Beşiktaşlı yıldız Talisca, sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı. Bu yazıda Suudi Arabistanlı taraftarlara seslenen oyuncu, hedeflerinden bahsetti.

Her transfer döneminde ismi Türk takımlarıyla anılan Talisca, bu sezon da birçok kez gündeme geldi. Transfer döneminin hızlı takımlarından biri olan Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen Talisca, Suudi Arabistan'da sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DAHA BÜYÜK HEDEFLER İÇİN DİNLENME ZAMANI"

Brezilyalı yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda gelecek sezon Suudi Arabistan'da devam edeceğini belirterek, "Bir sezon daha sona erdi. Bu sezon 32 maçta 22 gol 5 asistle oynadım. Bu sayılara ulaşmama yardımcı olan takım arkadaşlarıma, Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederim. Şimdi gelecek sezon daha büyük hedefler için dinlenme zamanı. Haydi hep birlikte..." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Anderson Talisca, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anderson Talisca mesajı verdi! Yaptığı açıklamaya yorum yağdı - Son Dakika


Son Dakika
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 08:16:08. #1.13#
SON DAKİKA: Anderson Talisca mesajı verdi! Yaptığı açıklamaya yorum yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement