Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye imza atmasına ramak kaldı - Son Dakika
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Spor

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye imza atmasına ramak kaldı

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Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın kulübü Al Nassr ile kıran kırana pazarlık yapıyor. Anlaşmaya yakın olan iki takım, 30 yaşındaki futbolcunun satış türünün nasıl olacağı konusunda orta yolu bulmaya çalışıyor. Bu sorunun çözülmesi durumunda transfer gerçekleşecek. Öte yandan başka bir talibi olmayan ve sarı-lacivertlilere gelmeye sıcak bakan Talisca ile de prensip anlaşmasına varıldı.

20.11.2024 16:24
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Al-Nassr'ın gözden çıkardığı Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Transferde büyük aşama kaydeden sarı-lacivertlilerin önünde tek bir engel kaldı. Bu engelin de ortada kaldırılması halinde Brezilyalı yıldız da mutlu sona ulaşılacak.

BONSERVİSİYLE SATMAK İSTİYORLAR

Fenerbahçe'nin Talisca için pazarlıklarını sürdürdüğü Al Nassr, Brezilya futbolcuyu bonservisiyle satmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin planı ise bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle gerçekleştirmek.

BAŞKA TALİBİ YOK, PRENSİPTE ANLAŞILDI

Fenerbahçe yönetimi ve 30 yaşındaki futbolcunun prensip anlaşmasına vardığı, Talisca'nın "Kulübümle anlaşırsanız gelirim" dediği iddia edildi. Bu transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiren bir diğer konu ise Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertlilerden başka talibinin bulunmaması.

SATIN ALMA OPSİYONU VE MAAŞ PAZARLIĞI

Fenerbahçe'nin planı Talisca'yı sezon sonuna kadar kiralayarak maaşının bir bölümünü Al Nassr'a ödetmek. Ayrıca sözleşmede satın alma opsiyonun da yer alması hedefleniyor. Al Nassr'ın beklentisi ise Talisca'yı bonservisiyle satmak. Kiralamanın gerçekleşmesi durumunda ise Talisca'nın maaşının tamamının Fenerbahçe tarafından karşılanması isteniyor. Al Nassr satın alma opsiyonunun da tercihe bağlı değil, zorunlu olması konusunda Fenerbahçe'ye baskı yapıyor.

TALISCA'NIN AL NASSR RAKAMLARI

2021 yılından bu yana Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 102 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı. Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Anderson Talisca\'nın Fenerbahçe\'ye imza atmasına ramak kaldı

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Son Dakika Spor Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye imza atmasına ramak kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Adem GS:
    gs fiyat artırmak için teklif yapmamış..karakter meselesi işte... 12 1 Yanıtla
  • Behzat:
    boş transfer. 4 1 Yanıtla
  • Muhammed:
    önce cenk şimdi de talisca... ezikler talip bile olamıyor :D:D:D:DD onlara da kala kala koccctasssgını tutmak kaldı gibi görünüyor :)))) 4 0 Yanıtla
  • Hasan 78:
    uçurur... 2 1 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    Sıktı artık haftada bir talisca haberi. Dejavu oluyoruz. 0 0 Yanıtla
  • Muhammed:
    Saallıncakspora golü atıp cenkle havada çarpışması yok mu ahhahahahaha kudurtacaklar :)))))) gole de sevinirler gerçi bunlar beslemesisonuçta ezikler :D 0 0 Yanıtla
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