Anderson Talisca'nın uzaktan şutu ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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Spor

Anderson Talisca'nın uzaktan şutu ağızları açık bıraktı

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, Rizespor maçında uzun mesafeli bir şut attı ancak top direkten döndü. Maçı Fenerbahçe 3-2 kazanırken, Talisca'nın attığı şut taraftarları heyecanlandırdı.

03.02.2025 10:11  Güncelleme: 10:17
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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u konuk etti. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

YENİ YILDIZLAR İLK MAÇINA ÇIKTI

Müsabakada yeni transferler de ilk maçına çıktı. Geçtiğimiz günlerde 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Anderson Talisca, Karadeniz ekibine karşı kadroda yer alırken, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine dahil oldu. Taraftarların önünde ilk maçına çıkan Talisca, takımının attığı 3. golde de pay sahibi oldu.

TALİSCA'NIN ŞUTU DİREKTE PATLADI

Öte yandan 85. dakikada çektiği şut direkten dönerken, Brezilyalı yıldız uzun mesafeden vurduğu vuruşla taraftarları heyecanlandırdı.

Anderson Talisca\'nın uzaktan şutu ağızları açık bıraktı

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anderson Talisca'nın uzaktan şutu ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Yani şu rezalet maçta feneri övmeye yer arıyorsunuz. 10 13 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    fuzeeeee saplar dikka edin 14 9 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    gol falanmı attı sanki habere bak bee talisca şut çekmiş 8 12 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bu göllere direk şikesaray görecek bkleyin sizi hakimbile kurtaramicak 9 8 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    çok can yakacakkkk çokkkk 10 4 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    9 kişi rakibi zor yenen takım tabi ki şut falan attığına sevinecek normal.şuurlarini kaybettiler iyice yazik. 1 3 Yanıtla
  • Atakan Ozen:
    evet epey uzaktan olmuş, sanırım tribünden vurdu bu nasıl haber bu nasıl çekim. bari saha kenarından bir korsan bulsaydiniz 1 2 Yanıtla
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