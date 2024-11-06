Anderson Talisca Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
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Anderson Talisca Süper Lig'e geri dönüyor

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Devre arasında hücuma takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan'dan ayrılacağı konuşulan Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Al Nassr ile temas kurduğu ve kiralama formülü üzerinde durulduğu belirtildi. Brezilyalı yıldız, ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması giymiş ve büyük iz bırakmıştı.

06.11.2024 15:45  Güncelleme: 15:57
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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe devre arası transfer çalışmalarına başladı. Sarı- Lacivertlilerin ara transfer döneminde ses getirecek bir hamle yapacağı iddia edildi.

TALISCA GÜNDEMDE

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'yı gözüne kestirdiği öne sürüldü. Bir süredir Al Nassr'da sorunlar yaşayan ve hakkında takımdan ayrılacağına yönelik birçok haber çıkan Brezilyalı yıldızın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco'nun geçtiğimiz hafta hem Talisca hem de Suudi kulübüyle temasa geçerek transferde ilk adımı attığı belirtiliyor. 30 yaşındaki futbolcunun yüksek maaşı sıkıntı yaşatsa da Maximin transferine benzer bir kiralama formülüyle transferin bitme ihtimalinin olabileceği konuşuluyor.

MOURINHO ONAY VERDİ

Öte yandan Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gol katkısı yüksek bir orta saha oyuncusu talep etti. Mourinho, Sebastian Szymanski'ye İtalya'dan talipler olması sebebiyle yıldız oyuncunun takımdan ayrılması halinde Anderson Talisca'nın transfer edilmesine onay verdi.

100 MAÇTA 84 GOLE KATKI

Al Nassr'da 100 maçta 74 gol ve 10 asistlik performans gösteren Talisca, ülkemizde Beşiktaş formasıyla büyük izler bırakmıştı. Sambacı, siyah-beyazlı takımda 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yaparken, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Talisca ile ilgili Beşiktaş'ın da hamle yapabileceği öne sürülüyor.

Anderson Talisca Süper Lig\'e geri dönüyor

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Son Dakika Spor Anderson Talisca Süper Lig'e geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    fikret orman mayısta aday ve yine BEŞİKTAŞIN başkanı olucak pembe hayaller kurmaya devam talisca Beşiktaşa geliyor 5 7 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    smaski bu adamın üçte biri kadar top oynamıyor 2 0 Yanıtla
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