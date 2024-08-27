Anderson Talisca'yı satılığa çıkardılar - Son Dakika
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Anderson Talisca'yı satılığa çıkardılar

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Süper Lig'in devlerinin transfer listesinin başında yer alan Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Talisca dahil dört yıldızıyla yollarını ayırmayı düşünüyor.

27.08.2024 10:35  Güncelleme: 10:48
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Transferde yeni isimler için harekete geçen Al Nassr, Talisca konusunda da kararını verdi. Suudi Arabistan ekibi, transfere hız verirken elindeki isimler konusunda da yeni kararlara hazırlanıyor.

TALISCA'YA YOL VERDİLER

Al Nassr, aralarında Anderson Talisca'nın da bulunduğu dört yıldızı hakkındaki kararını verdi. Arap basınında yer alan habere göre; Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr; Anderson Talisca, Alex Telles, Otavio ve Sadio Mane hakkındaki kararını verdi. Suudi ekibinin, bu dört yıldızla da yollarını ayırmaya sıcak baktığı belirtildi.

Anderson Talisca\'yı satılığa çıkardılar

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Son Dakika Spor Anderson Talisca'yı satılığa çıkardılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • V. A.: Hemen muçiyi satın hemen.. ne olursa olsun almalıyız TALİSCA yı 19 8 Yanıtla
  • Tayfun Petekçi: Taliscayı alan yaşadı 15 2 Yanıtla
  • V. A.: Faat futbol oynayanlar içinde 3 tanr benzersiz oyuncu var. 1 ve 2 ronaldo messiye 3. Kesinlikle Talisca dır. Onun yapabileceklerini messi ve ronaldo dahil hiçbir futbolcu yapamaz. 3 9 Yanıtla
  • Yunus Yeniay: Adamın yaşı bitti gelse ne yazar 6 5 Yanıtla
  • ALİÇO null: Talisca gelsin artık 7 4 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Bu da çok kıvırıyor. Yallah Arap Ligine Talisca... 5 5 Yanıtla
  • Murat yaman: ben olsam bjk ye almam.parayı tercih edip oraya gitti,işi bitince kürkcü dükkanına..aboubakar ın aynısı olur.! 6 2 Yanıtla
  • Sedat Keskin: tek gerçek Mane 2 2 Yanıtla
  • serkan keskin: come to urfaspor 2 1 Yanıtla

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