Anderson Talisca\'yı satılığa çıkardılar

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Transferde yeni isimler için harekete geçen Al Nassr, Talisca konusunda da kararını verdi. Suudi Arabistan ekibi, transfere hız verirken elindeki isimler konusunda da yeni kararlara hazırlanıyor.

TALISCA'YA YOL VERDİLER

Al Nassr, aralarında Anderson Talisca'nın da bulunduğu dört yıldızı hakkındaki kararını verdi. Arap basınında yer alan habere göre; Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr; Anderson Talisca, Alex Telles, Otavio ve Sadio Mane hakkındaki kararını verdi. Suudi ekibinin, bu dört yıldızla da yollarını ayırmaya sıcak baktığı belirtildi.