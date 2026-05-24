Andre Onana Trabzonspor\'a veda etti

Sezon başında İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan kiralanan Andre Onana, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla Karadeniz ekibine veda etti.

GÖREV TAMAMLANDI

Trabzonspor formasıyla geçirdiği dönemin kendisi için özel olduğunu vurgulayan Onana, ''Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzonspor için en iyisini diliyorum'' ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Sezon boyunca gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Andre Onana, özellikle kritik maçlardaki kurtarışlarıyla dikkat çekti. Ziraat Türkiye Kupası final maçında da önemli müdahalelere imza atan Kamerunlu kaleci Manchester United'a geri döndü.

ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde Andre Onana'yı takımda tutmak istediklerini ve bu yönde görüşmelerini yaptıklarını açıklamıştı.