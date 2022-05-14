Ankaragücü Boluspor maçında tribünler karıştı - Son Dakika
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Ankaragücü Boluspor maçında tribünler karıştı

14.05.2022 19:33
Ankaragücü Boluspor maçında tribünler karıştı

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Boluspor maçında tribünler karıştı.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Boluspor maçında tribünler karıştı. Sahaya girmeye çalışan bazı taraftarlara polisler müdahale etti.

Spor Toto 1. Lig'de oynanan MKE Ankaragücü - Boluspor maçının son anlarında tribünlerde gerginlikler yaşandı. Tansiyonun yükseldiği dakikalarda sahaya gitmek isteyen bazı Ankaragücü taraftarına polis ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından olaylar yatıştı. - ANKARA

Ankaragücü Boluspor maçında tribünler karıştı
Ankaragücü Boluspor maçında tribünler karıştı

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MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ankaragücü Boluspor maçında tribünler karıştı - Son Dakika


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