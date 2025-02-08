İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'dan bir transfer daha - Son Dakika
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İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'dan bir transfer daha

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Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski ile 2 milyon euro maaş ve 3.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Polonyalı futbolcunun bonservisi için ise teklifini 6 milyon euroya yükselten sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin yanıtını bekliyor.

08.02.2025 17:35  Güncelleme: 17:47
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Ara transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta'yı kadrosuna katan Galatasaray, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

FRANSKOWSKI İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen 29 yaşındaki Przemyslaw Frankowski ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, Franskowski ile 2 milyon euro maaş ve 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Anlaşma 2027'ye kadar olacak ve sözleşmede 2028'e kadar uzama opsiyonu yer alacak.

LENS'İN CEVABI BEKLENİYOR

Galatasaray, Lens ile de bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Cimbom, hem orta sahanın iki tarafında hem de sağ ve sol bekte oynayabilen Polonyalı futbolcu için Fransız ekibine ilk olarak 5 milyon euro teklif yapmıştı. Bu teklifini 6 milyon euroya yükselten sarı-kırmızılılar, ilk temasta 7 milyon euro isteyen Lens'in cevabını beklemeye başladı.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Lens, Galatasaray'ın bu teklifi değerlendirmeye aldı ve sarı-kırmızılı takımla resmi görüşmelerde bulunulduğu için Frankowski'yi Nice maçı kadrosundan çıkarttı. Transferin resmiyete dökülmesi halinde Frankowski bu sezon sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda boy gösterebilecek.

SEZON PERFORMANSI

Przemyslaw Frankowski, bu sezon Lens formasıyla 21 maça çıkıp 1659 dakika sahada kaldı. Frankowski bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi. Fransız ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu 2021-2022 sezonunun başında Chicago Fire'dan 2.3 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray\'dan bir transfer daha

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Son Dakika Spor İmzaların atılması an meselesi: Galatasaray'dan bir transfer daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Ali:
    gs şeffaf biçimde açıklıyor en azından. fb dışında tüm kulüpler açıklıyor. fb hiç açıklamıyor federasyonda ne gösteriyor acaba, dış basından skandal sözleşmeleri öğreniyoruz. oyuncularını akaryakıt reklamında bile oynatıyor. dürüstçe açıklayan, vergisini ödeyen kulüplere teşekkür ediyorum. 106 8 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    30 yaşında adamlara 8 10 milyon bonservisler, 3 5 milyon maaşlar. nası izin veriyosunuz tff? para kaynağı ne, nasıl çok rahat harcıyolar araştırın 6syi. 16 82 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Tarık Yüce sen bu Galatasaray haberlerine niye herkesten önce dalmlıyorsun. Sürekli bir itibarsızlaştırma çabası.Galatasaray son iki sezonun şampiyonu. Sen nesin. Kendine ağla. 57 4 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    aldıkları da çerçöp iyi oluyo iyice battılar. sağ bekleri stoperden uzunmuş bu sefer ahahahahahaha. 7 53 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    sponsorluk iptali ve bilet olaylarından sonra artık para akmayacak bipoğ alamazlar dedikçe hala alıyorlar, bu değirmenin suyu nerden geliyor? kim araştıracak bunları? 6 43 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    size ne ag 34 3 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Yeter ulan futbolcu bırakmadığınız olan bizim paramız oluyor milli servet gidiyor 2 16 Yanıtla
  • Cihan Dalsuna:
    floryanin kapisindan giremez bu tarık denen şahıs burda Galatasaray i yorumluyor senin vasfın ne k.o.ç de bakalım 15 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Tarık Yüce annene de biz kazandırıyoruz fazla kurcalama 8 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TARIK YÜCE SIZ 38 LIK DEDE CEKO YA 4 MILYON NASIL VERIYORSUNUZ, TADIC E 6 MILYON NASIL VERIYORSUNUZ, OKEYYY 6 1 Yanıtla
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