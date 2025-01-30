Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor

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Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo, ara transfer döneminde bir kez daha takım değiştirebilir.

FIORENTINA, GALATASARAY VE ZANIOLO İLE ANLAŞTI

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen Fiorentina, Zaniolo ile anlaşma sağladı. Fiorentina'nın Zaniolo'nun yanı sıra İtalyan oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Galatasaray ile de anlaşma sağladığı belirtildi. Atalanta, Zaniolo'yu Galatasaray'dan yaz transfer döneminde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Fiorentina'nın da 25 yaşındaki futbolcu için benzer bir transfer düşüncesinin olduğu kaydedildi.

ATALANTA SICAK BAKMIYOR

Zaniolo'nun transferi için Atalanta'nın onayının beklendiği kaydedildi. Atalanta'da sakatlığı bulunan Ademola Lookman'ın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. İtalyan ekibi 27 yaşındaki futbolcunun yerini doldurmadan Zaniolo'nun ayrılığına sıcak bakmıyor.

ATALANTA'NIN SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray'dan Zaniolo'nun Atalanta'ya transferi için yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 Euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır."

ZANIOLO'NUN SEZON PERFORMANSI

Nicolo Zaniolo, bu sezon Atalanta formasıyla 23 maçta süre buldu. Zaniolo, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 2022-2023 sezonunun devre arasında Roma'dan 15 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.