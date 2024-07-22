Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor

Anlaşma tamam! Fenerbahçe\'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor

Fenerbahçe, yoğun mesai harcadığı Youssef En-Nesyri transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler, yıldız golcü için kulübü Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 7 milyon euro da bonus bulunuyor. Faslı forvet ise yıllık 4 milyon eurodan 4 senelik kontrat imzalayacak. 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

22.07.2024 09:15
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Levent Mercan, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın ve Saint Maximin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, uzun zamandır ilgilendiği Youssef En-Nesyri transferinde de mutlu sona ulaştı. En-Nesyri, Jose Mourinho'nun telefonu sonrası sar-lacivertlilerin teklifini kabul etti.

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak. Kanarya Faslı golcüyle 4 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun zamandır gündemde olan Youssef En-Nesyri transferi için açıklamalarda bulunmuştu. Koç, "En-Nesyri'yi çok istiyorduk. Hala istiyoruz ama sabrımız taşmak üzere. Buradan da selam olsun. 48 saat verdim Mario Branco'ya. Oldu, oldu. Olmadı B, C, D, E'ye gideceğiz" demişti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki yıldız golcü, Sevilla formasını geçen sezon 41 kez giydi ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri'nin İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mustafa Yurdakul: Adamın içi acıyor bu paralar yahu.. 12 3 Yanıtla
  • Murat denizli: bu paralar bizim ali koc yada acunun ceninden cıkmıyor devlet düzenleme getrdin borclar külüplere değil yoneticilre kalmalı 13 1 Yanıtla
    Bilişim Hurda: Ali koç un kulubü ele geçirme taktiği. sponsor da kendisi harcayan da. kulübü borçlandırıyor sponsorluktan çekilirse kulüp batar. feneri o kadar borçlandırırsa kulüp p kadar muhtaç kalacak ali beye. 3 Temmuz'da kulübü ele geçiremediler ekonomik olarak ele geçirmeye çalışıtorlar 5 2
  • doğan: Bu paraya değer arkadaşlar. İzlemede kalın. 6 3 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Vay arkadaş bir futbol tutkunu olarak bizim ülkemiz gibi alım gücü olmayan emeklinin geçinemediği gençlerin evlenemediği bir ülkede şu paralara içim acıyor 7 1 Yanıtla
  • Kont Almasi: Ben sizi Koç gidince görecem..acı faturayı önünüze koyunca.. 4 3 Yanıtla
    Bilişim Hurda: Bence o kadar Beklemeye gerek kalmayacak morinho başarısız olduğunda zaten fatura çıkacak 0 0
  • UğuR DURAN: iki senedir söylüyorum. Ali Bey Kulübü iflas ettirip, satın alacak. Acun Bey de tek başına olmaz dedi yanaştı. 2-3 sene içinde söylediklerimin doğru olduğunu anlayacaksınız.!!! 3 3 Yanıtla
  • Fahri Bozkurt: acaba acun bu işten nekadar kazanıyor 2 3 Yanıtla
  • Cihan Tokcan: Bruhhh 2 2 Yanıtla
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