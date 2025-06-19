Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Trabzonspor, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Southampton'ın Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için Premier Lig ekibi ile 8 milyon euro civarında bir bedelle anlaşma sağladı. Haberde, kişisel şartlar için ise görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Transferin kısa süre içerisinde resmileşmesinin beklendiği ifade edildi.
Trabzonspor Başka Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Onuachu'nun transferiyle ilgili, "Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız.'' sözlerini sarf etmişti.
Geride bıraktığımız sezonda Southampton'da 28 resmi maça çıkan Paul Onuachu, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Trabzonspor'da da 21 maçta süre bulan 31 yaşındaki golcü isim, Bordo-mavililerle rakip ağlara 15 gol attı.
Son Dakika › Spor › Anlaşma tamam! Onuachu Süper Lig'e geri döndü - Son Dakika
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