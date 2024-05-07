Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim

Spor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş'a konuk olan Ankaragücü, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"FİNALİ HAK EDEN TARAF BİZDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Emre Belözoğlu, "Futbol böyle bir oyun, yapacak bir şey yok. Bir tarafta kalite var, bir tarafta... İki maçtır oyun anlamında her şeyi yapmaya çalıştık. Bence maçı 2-0, 3-0'a getirecek pozisyonlarımız vardı. Bireysel bir şey yapmaya çalıştıklarında Beşiktaş bireysel hatadan gol attı. Oyuncular üzgün, kendi adıma üzgünüm. Futbol böyle bir oyun, bazen hak ettiğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Bence finali hak eden taraftık" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ANKARAGÜCÜ LİGDE KALACAK"

Trendyol Süper Lig'deki küme düşmeme mücadelesi hakkında konuşan Belözoğlu, "3 tane lig maçımız var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah Ankaragücü ligde kalacak" dedi.

"CANLARI SAĞ OLSUN DEMEYECEĞİM"

Kendisine edilen küfürlerden dolayı Beşiktaş taraftarına tepki gösteren deneyimli teknik adam, "Benim sözlerimin bu ülkede çok fazla değeri var, yok bilmiyorum. Herkesin annesi var. Beşiktaşlı taraftarlar evlerine gittiklerinde inşallah anneleri sağdır, ellerini öperler. Bunu daha önce de yaptılar. Herkes benden canları sağ olsun dememi bekliyor ama bunu söylemem. Bunu söyleyecek kadar derviş değilim. Canları sağ olsun demeyeceğim. Futbolun içinde olan olağan şeylermiş gibi algılamaya gerek yok. Böyle şeylerle karşılaşmaya alıştım ama sorulduğu için cevap verdim. Canları sağ olsun demeyeceğim" açıklamasını yaptı.