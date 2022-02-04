Antalya'daki 10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Kılıç Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, Adıyaman, Ankara, Bartın, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Manisa, Sivas, Van ve Zonguldak'ın yanı sıra Özbekistan'dan 333 sporcu katıldı.

Şampiyonada 10 yaş altı erkeklerde Osman İbrahim Erdöl, kızlarda Didem Güner birinci oldu.

12 yaş altı erkeklerde Ziya Arda Osmanağaoğlu, kızlarda Zeynep Aytekin birinciliği elde etti.

14 yaş altında ise erkeklerde Efe Barış, kızlarda Duru Arabacı altın madalya kazanan isimler oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını TEF Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karataş ile TEF Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Baydil verdi.