Akdeniz derbisinde muhteşem geri dönüş

Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

ANTALYASPOR GERİ DÖNDÜ

Alanyaspor, 22. dakikada Sergio Cordova ile öne geçti. Antalyaspor, bu gole 43. dakikada Braian Samudio ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Antalyaspor, Adolfo Gaich'in 81. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı. Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor, ligde bir hafta aradan sonra kazandı. Alanyaspor, yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde çıktığı ilk maçta bir puan alamadı. Alanyaspor ayrıca ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Bu sonuçla Antalyaspor, 36 puana yükselirken, Alanyaspor 31 puanda kaldı. Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında Samsunspor'u, Alanyaspor ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.