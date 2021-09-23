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Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, golbol turnuvasında Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, golbol turnuvasında Türkiye üçüncüsü oldu

23.09.2021 14:33
Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, golbol turnuvasında Türkiye üçüncüsü oldu, System.String[]

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen "Gençler Golbol Federasyon Kupası"nda üçüncülük elde etti.

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen "Gençler Golbol Federasyon Kupası"nda üçüncülük elde etti.

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fevzi Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9-12 Eylül'de düzenlenen turnuvada üçüncülük elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kulübün 2006'da görme engelli bireyleri spora yönlendirmek ve sosyal hayata kazandırmak amacıyla kurulduğunu belirten Ünver, "Bugüne kadar 6 farklı branşta görme engelli sporcularımızla hem bireysel hem takım anlamında başarılara imza attık. Geçtiğimiz günlerde de katıldığımız 20 yaş altı golbol turnuvasında 12 takım arasında erkekler takımımız üçüncülük elde etti. Mili takım gözlemcilerinin takip ettiği bir turnuvaydı. Sporcularımızın bu başarısını çok önemli ve değerli buluyoruz. Umuyoruz devamını da getirecek, çok daha iyi başarılar elde edeceğiz." diye konuştu.

Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle "Spora Gönül Ver" projesi başlattıklarını hatırlatan Ünver, projenin Antalya'daki sporcu altyapısını güçlendirmek, milli takımlara sporcu yetiştirmek ve B1 futbol ve golbol antrenörleri yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ünver, proje süresinde golbol takımının ilk turnuvada başarı elde etmesinin kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Bu turnuva projemizi güçlendirdi ve anlamlandırdı. Bizler kısa vadede değil uzun vadede başarılar istiyoruz. Golbol Kadın Milli Takımı'mız Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı. Bu başarılar bizler için çok önemli örnekler. Her kim ki bugün gençlere imkan verirse yarın kazanan onlar olacaktır. İnşallah bu düşünceyle diğer branşlarımızda da sporcularımızı kulübümüze ve spor camiasına kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Engelli bireylere ve ailelerine de seslenen Ünver, spor faaliyetlerinin bireylerin gelişime katkı sunduğunu, sosyal hayatta aktif rol almalarını sağlayacağını vurgulayarak, ailelere çocuklarını spor branşlarına yönlendirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Takım oyuncusu 17 yaşındaki Hüseyin Akansu'da emeklerinin karşılığı aldıklarını belirterek," Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir başarı elde ettik. Üçüncülükle ödüllendirildik, emeklerimizin karşılığını almak bizi mutlu etti. Benim de hedefim milli takımda oynamak. Bu yolda çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.

Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, golbol turnuvasında Türkiye üçüncüsü oldu
Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, golbol turnuvasında Türkiye üçüncüsü oldu

Spor Federasyonu, Karahisar, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, golbol turnuvasında Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü, golbol turnuvasında Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
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